México, futura potencia en el mercado de la marihuana

La marihuana no siempre fue un tabú. Su prohibición en Norteamérica inició en el siglo XIX y se reforzó en el siglo XX, pero antes de eso era ampliamente usada como remedio para varios males, como materia prima para fabricar textiles y como estupefaciente recreativo. Apenas en los últimos años se ha vuelto a considerar el potencial de su uso. De hecho, su empleo medicinal cada vez es más aceptado por la comunidad farmacéutica.

Más allá del debate moral y ético que representa su comercialización, hay un gran potencial de negocio. Su consumo, tanto medicinal como recreativo, crece de manera constante, al igual que su aceptación social. Los esfuerzos gubernamentales y de organismos privados favorecen su legalización, pues diversos estudios exponen los beneficios de esta planta para la salud, así como la importancia de la despenalización de su producción en beneficio de la seguridad pública.

En países como Canadá y Uruguay, el consumo es legal para los adultos; en Austria, Colombia, Ecuador, Holanda y Portugal ya está descriminalizada. La liberación de su venta en el mundo ha sido continua en los últimos años, por lo que la discusión respecto al tema se ha ido flexibilizando y, a su vez, el mercado comienza a tomar forma.

Grand View Research prevee que, para el año 2025, el mercado legal de la marihuana superará los 146 mil millones de dólares a nivel global. En México se estima un valor superior a los dos mil 300 millones de dólares, de acuerdo a Privateer Holdings, por lo que los beneficios económicos de este sector son considerables.

Según Pew Research, el 67 por ciento de la población estadounidense opina que el consumo de cannabis debería ser legalizado, mientras que en México un estudio realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México indicó que el 70 por ciento de los encuestados estaban de acuerdo con su legalización.

PUNTOS A FAVOR Y EN CONTRA

Entre los puntos que se manejan a favor de la legalización está, por supuesto, su impacto en los ingresos para el narcotráfico. La discusión en torno a la marihuana en México está fuertemente ligada a las consecuencias de su prohibición: las personas que han sido víctimas de la violencia ejercida por el crimen organizado, el número de homicidios, las desapariciones forzadas y la cantidad de gente encarcelada por su participación en el tráfico de drogas. Estas pérdidas humanas incalculables disminuirían al formalizar este mercado.

La inversión actual aplicada para combatir la venta ilegal se usaría en otros rubros más necesarios para fortalecer el Estado de derecho en México. Además, la recaudación de impuestos sería una importante fuente de recursos para la hacienda pública, lo cual contribuiría a financiar el desarrollo del país.

Un análisis del Centro de Estudios y Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados estimaba, en 2022, que el mercado cannábico para uso médico y recreativo podría dejar al erario más de 18 mil millones de pesos; sin embargo, a pesar de estas cifras, el poder legislativo no ha tomado una determinación que dé certidumbre a los inversionistas en este sector.

A las ventajas mencionadas se añade la generación de empleos formales, con las respectivas prestaciones para los trabajadores, y, por supuesto, una mayor eficiencia en la comercialización de la mercancía y su distribución sin riesgos. La formalidad definitivamente mejoraría el precio y la calidad del producto.

Por otra parte, no hay que olvidar la posibilidad de que aumente el consumo de marihuana tras su liberación, incluyendo los posibles riesgos por adicción y el perjuicio que causaría a la salud, especialmente en jóvenes.

También se deben prever los problemas sociales y económicos derivados de despojar a las organizaciones criminales de este negocio, lo que podría hacer que los grupos delictivos diversifiquen su actividad (con secuestros, cobros de piso, etcétera) para recuperar el dinero que dejarían de obtener de esta droga. El narcotráfico tampoco dejaría de existir, puesto que la cocaína y el fentanilo son sustancias cuyo consumo está creciendo a pasos agigantados.

La legalización del cannabis, por sí sola, no es una solución a la inseguridad que vive el país, por lo que se deben desarrollar políticas públicas adicionales para que se sumen a la disminución de la violencia.

POTENCIAL DEL MERCADO

Diversos informes internacionales consideran que México podría convertirse en una de las potencias mundiales en lo que respecta a la producción de marihuana durante el próximo lustro, siempre y cuando aplique las medidas legales pertinentes para dar certidumbre a los inversionistas.

Las tendencias muestran un crecimiento constante del consumo, al menos en los próximos años. Esto, aunado al problema social que genera el crimen organizado por la prohibición de la venta de la planta, hacen pensar que este negocio podría tener un futuro prometedor en el país.

Organizaciones internacionales plantean que el valor global del mercado de cannabis actualmente alcanza los 50 mil millones de dólares. Empresas reconocidas en el ramo, como Juicy Fields, ven un potencial en México de hasta 250 millones de dólares. Si bien es cierto que desde 2017 se ha descriminalizado su uso, aún falta mucho por legislar para su venta medicinal y para recreación.

En un estudio realizado por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, publicado en 2020, se estima que aproximadamente el 2.1 por ciento de la población nacional consume marihuana. Otros informes establecen que más del ocho por ciento de los adultos la ha probado al menos una vez, lo que en teoría muestra el potencial de mercado que este producto representa.

Se estima que, en México, las ganancias en el sector cannábico rivalizarían con los más de 28 mil millones de dólares que el país obtiene por turismo internacional, con los 58 mil 510 millones de dólares por envío de remesas y los 31 mil 85 millones de dólares por concepto de exportaciones de petróleo crudo en 2022. De hecho, el volumen 381 de la revista Science presenta una investigación realizada por Rafael Prieto-Curiel, Gian María Campedelli y Alejandro Hope, titulada Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico (Reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera de disminuir la violencia en México), la cual expone que el narco es el quinto empleador de México, sólo por debajo de Femsa, Walmart, Manpower y America Movil.

Mediante la legalización de la marihuana se incrementarían los beneficios económicos, se contribuiría al pago tributario por Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre la Renta e Impuestos Especiales sobre Productos y Servicios, y además se crearían más fuentes de empleo legítimo, beneficiando tanto a trabajadores como emprendedores. Lo cierto es que el tema se vuelve amoral cuando se aborda desde esta perspectiva. ¿Usted qué opina?