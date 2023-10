México entre guerra y guerra

Sorprendidos y no menos conflictuados amanecimos esta semana ante la reciente ola de ataques terroristas atribuidos al Grupo terrorista y presuntamente pro-palestino de Hamas en Israel tanto como por las represalias, igualmente brutales, contra la población civil en la franja de Gaza cuyo saldo rebasa 700 muertos.

La sorpresa en este caso estriba en la eminente falla en la supuesta logística de Inteligencia militar israelí por parte de la Mossad puesto que no sirvió de nada o hubo omisión, debido a la gran facilidad con la que los terroristas cruzaron impunemente por la frontera más vigilada del mundo; esto es, como si en la frontera de México con los Estados Unidos cruzaran mil mafiosos a secuestrar y asesinar, además de lanzar misiles desde Ciudad Juárez, Tijuana o Nuevo Laredo.

Mientras el resto del mundo condenaba los atentados y secuestros de civiles, la postura mexicana fue de mutis primero, por parte de la Cancillería, y después una supuesta "neutralidad" proclamada por el inquilino en Palacio Nacional.

Luego que la embajadora Einat Kranz Neiger criticó la postura del presidente López Obrador por el conflicto entre Israel y Hamás, este señaló: "Nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, no queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad".

Sin embargo, tan solo hace dos días, en medio del conflicto armado desatado entre Palestina e Israel el pasado sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que dos mexicanos fueron tomados como rehenes, según dio a conocer la Canciller de México, Alicia Bárcena, a través de redes sociales en los siguientes términos: "Lamento informar que nuestra Embajada de México en Israel nos ha comunicado que una mexicana y un mexicano han sido presuntamente tomados como rehenes por el grupo Hamás, en Gaza, este sábado", compartió la titular de la SRE en su red social X.

Por su parte, Bárcena informó que ya se está en contacto con las autoridades correspondientes en Israel para atender este presunto secuestro. Horas después, la Canciller explicó a través de su cuenta oficial que 500 mexicanos solicitaron protección consular a la Embajada de México en Israel, y que lo hicieron mediante el registro "en el formulario de emergencia" que se abrió a partir de las primeras horas del sábado.

La funcionaria ratificó que las autoridades consulares siguen brindado información y asistencia a los mexicanos que se encuentran en territorio israelí, mismos que quedaron atrapados en medio del ataque del grupo musulmán Hamás a través del territorio palestino.

Según informes de medios nacionales, la primera secuestrada mexicana es Ilana Gritzewsky, quien fue capturada junto con su pareja israelí en el kibutz Nir Oz, a menos de tres kilómetros de la Franja de Gaza, según confirmó el padre de la joven, Benito Gritzewsky en tanto el otro mexicano tomado como rehén sería Orión Hernández Rodeux, quien se encontraba en un festival de música por la paz en la Franja de Gaza junto con su novia, Shani Louk, de origen germano-israelí y a quien integrantes de Hamas asesinaron mientras a él lo secuestraron.

A diferencia de sus habituales evasivas o bromas con las que suele reírse de las masacres en nuestro país por parte del Crimen Organizado en contra de la población civil, la postura pacifista que pretende vender el Presidente de México debería por lo menos en este caso quedar demarcada y definida con claridad y firmeza no solo frente a nuestros nacionales sino también ante la Comunidad Internacional, debido a que la vida de dos mexicanos secuestrados por esta Organización terrorista lo exige en este punto: si no por humanidad y por justicia, al menos por vergüenza y lo menos de dignidad que pudiera rescatarse ante los ojos del mundo en este caso.