Mexicana vive momentos de incertidumbre tras sismo de magnitud 7.5 en Turquía

Karen Guevara, una mexicana originaria del estado de Pachuca, Hidalgo, quien actualmente reside en Estambul, Turquía, vive momentos de incertidumbre, luego de que se registrara este lunes un segundo sismo de magnitud de 7.5 en el país de Medio Oriente.

Karen, quien también es creadora de contenido para YouTube, comentó que ella se enteró de la noticia en la madrugada, luego de que en noticias locales dieran a conocer el registro de un gran sismo en el epicentro de Turquía en Kahramanmaras.

"Yo estaba despierta a las 04:17 de la madrugada cuando escuché en las noticias acerca de un gran sismo, pero no se había dado a conocer la magnitud, hasta horas después que la dieron a conocer junto con el número de muertos y heridos, además de que en Twitter la gente atrapada mandaba sus ubicaciones para pedir ayuda, fue una cosa muy fea", dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.

Tras el sismo, se contabilizan hasta el momento cerca de 2 mil 600 muertos y más de mil heridos, así como gente que sigue aún atrapada debajo de los escombros y graves daños en 10 ciudades del sureste de Turquía y Siria.

Karen indicó que luego de que se diera a conocer la noticia, se comunicó con sus padres quienes estaban preocupados tras la magnitud del siniestro.

"Me contacté con mis papás en cuanto paso lo del sismo, ellos en cuanto se enteraron de la noticia se preocuparon, les explique que fue en el sureste de Turquía y afortunadamente en la zona en la que vivo no se sintió", explicó.

Por su parte comentó que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ya había decretado los siete días de luto nacional, mientras que todo el país ya habría iniciado las brigadas de ayuda humanitaria para los afectados.

"El gobernador de Estambul dio la orden de que toda la ayuda humanitaria se irá a la zona afectada, por parte de Estambul si hay gran apoyo hacia las zonas afectadas, sin embargo, todo el país esta súper consternado".

Agregó que las autoridades han pedido a la ciudadanía hacer donaciones, por lo que en cada distrito del país se implementaron centros de acopio para que los habitantes puedan hacer donaciones de: cobija, alimentos, así como donaciones de sangre.

Pese a que ya comenzaron las movilizaciones en la zona afectada, hay miles de damnificados que siguen atrapados, por lo que temen que con las bajas temperaturas puedan morir de hipotermia.

"Aquí ahorita estamos en invierno y hay muchas muertes que se han registrado de hipotermia, aparte hay gente atrapada que está en peligro de que mueran de frío, por lo que están pidiendo la solidaridad de toda la población, además de haber decretado una alerta máxima por el segundo terremoto el día de hoy", señaló.

Explicó que las embajadas y el gobierno turco han dado a conocer cuentas oficiales en las que se pueden hacer donativos a los damnificados.

"El gobierno de Turquía ha dado cuentas oficiales y en las embajadas como la de Turquía y México están dando cuentas para que se puedan hacer donativos ya que, si está muy fea la situación y se necesita muchísima la ayuda, así como brigadas internacionales que están llegando de Japón, Alemania y Israel".

Amiga cercana viven el temblor

Karen dijo que después de ver los daños ocasionados por el sismo se contacto con su amiga Dhamara, quien vivió más de cerca el temblor en la región de Andana.

"Una compañera vive en la parte de Adana que también fue afectada, pero no lo fue tanto como el epicentro y dice que la situación fue que todo el día hubo mucho movimiento, sí hubo algunos edificios que fueron colapsados, además de que se escucharon todo el día las ambulancias".

Relató que cuando ocurrió el temblor "Dhamara estaba durmiendo y me dijo que sintió un ligero temblor, pero que no salió del departamento, realmente en donde ella estaba, a pesar de que lo sintió, no fue tan fuerte como para que ella saliera del edificio, además de que no registró daños en el edificio, aunque en estados colindantes hubo daños muy fuertes".

Asimismo, Karen compartió que hace siete horas aproximadamente se dio a conocer un sismo de magnitud 5.5 grados, en Zacaria, Estambul, sin embargo, este no amerito la evacuación de los habitantes.

"Hace siete horas en Zacarias que es un lugar que está cerca de Estambul, hubo un temblor de 5.5 registrado, pero aquí como tal el día de hoy no se ha sentido un movimiento fuerte; sin embargo, hay dos placas tectónicas grandes aquí en Turquía y una falla tectónica, por lo que exista cierta preocupación de los habitantes".

Añadió que "aquí en Turquía y todo el sureste necesita mucho apoyo y si se pueden dar donativos a las cuentas oficiales que está dando el gobierno ayudaría muchísimo porque la verdad es desoladora, hay muchísimas imágenes y videos de la situación que se está viviendo, históricamente Turquía está viviendo un momento muy duro".