Mentalmente también llega un cansancio fuerte: Carlos Vela sobre el retiro

Carlos Vela se sumará a la larga lista de futbolistas en el mundo que quedará libre el próximo año, en su caso tras finalizar su contrato con LAFC de la Major League Soccer (MLS).

Una situación que le permitió al atacante sincerarse y abordar algunos temas sobre su futuro, luego de perder la final de la MLS Cup contra Columbus Crew.

El exjugador de la Real Sociedad, y quien se mantuvo durante los últimos seis años en Estados Unidos fue claro y aseguró que con el paso de los años disfruta cada vez menos de su profesión, dejando abierta la posibilidad del retiro.

"No se trata solo de poder correr o no. Todos los dolores que tienes durante el año, la semana, ya cuesta más disfrutar jugar. Mentalmente, también llega un cansancio fuerte. A veces es mejor parar a tiempo que seguir arrastrándose", comentó.

Vela, quien tiene 35 años de edad agregó en ese sentido su deseo de seguir jugando en Estados Unidos, un país en el que es estandarte del del deporte.

"Me encantaría seguir en la MLS. Me encanta Los Ángeles. Sabemos que no solo es decisión mía. Es algo que tenemos que valorar. Al final hay más equipos y alguno tendrá ganas de contar conmigo", añadió.

¿Cuáles han sido los números de Vela en la MLS?

A lo largo de seis temporadas, Carlos Vela fue fundamental en el crecimiento del LAFC y su rivalidad con el Galaxy de Los Ángeles.

En su paso por el equipo, acumuló títulos colectivos entre los que destaca la MLS Cup 2022, jugando 152 partidos y marcando 78 goles y 41 asistencias.