'Me voy tranquilo', afirma Riquelme tras su Sexto Informe; destaca acciones con recursos propios

Aunque dijo que los recursos y el tiempo fueron limitados, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se describió "tranquilo", porque consideró que deja un estado "en paz", "en completa armonía" y que tuvo logros, muy particularmente conseguidos con recursos propios. Esto, en entrevista después de su Sexto Informe de Gobierno.

Abordado por la prensa, tras el acto protocolario en el Congreso local, Riquelme Solís celebró que el Informe se realizó "en completa armonía", con la presencia de todos los sectores productivos y económicos, pues para él, "eso es lo más valioso, lo demás son cifras y números".

Cuestionado sobre los alcances de su gestión, el gobernador refirió a la seguridad, que, dijo, "lo destaqué, es el punto más importante para poder progresar y tener como resultado la generación de empleos. Entonces, fue la parte esencial de mi gobierno, me centré en la seguridad y la generación de empleos, y como subtema vinieron la salud, la educación y el combate a la pobreza".

Miguel Riquelme consideró que deja "un estado en paz", agradeció el apoyo recibido en su administración e insistió en que está "tranquilo con todo lo que logramos".

"Los recursos y el tiempo fueron limitados, la pandemia nos quitó también parte de la disposición de ese tiempo", señaló el gobernador, aunque se remitió a los datos presentados en su Sexto Informe de Gobierno, puntualizando que "los coahuilenses deben saber que la mayoría de los recursos invertidos fueron recursos propios, del estado".

"Entregamos finanzas sanas, no suficientes, pero sí sanas", añadió Riquelme Solís, subrayando que se pagaron todos los créditos de corto plazo, "que es algo que por ley de disciplina financiera se tiene que hacer y que los últimos estados que se han entregado, los créditos no han estado en ceros, dejan la responsabilidad a la siguiente administración".

Y en ese sentido, el gobernador reiteró que se tiene una mejora en la calificación crediticia de Coahuila y un aumento en los ingresos propios, casi a 9 mil millones de pesos en el último año de su Gobierno, lo cual, aseguró, permite solventar proyectos y obras en las 5 regiones del estado, así como la generación de empleo de una forma equilibrada que no se tenía antes.

"Me voy tranquilo", declaró a la prensa el gobernador, quien afirmó que no tiene contemplado, por el momento, anunciar la búsqueda de algún cargo o candidatura para 2024.

"Todavía tengo agenda, voy a entregar muchas cosas, las que alcance a entregar y estén ya terminadas, lo voy a hacer, pero, de aquí hasta el día último... Yo no me adelantaría, la verdad de las cosas es que me interesa entregar el Estado, como ya lo dije, y ya de ahí se desprenderán otras cosas", declaró Miguel Riquelme a la prensa, tras su Sexto Informe de Gobierno, presentado al Congreso estatal.