'Me voy a quedar sola'; joven llora porque cree que terminará soltera

Por naturaleza, los seres humanos buscan establecer relaciones sociales, ya sea entre amigos, compañeros de trabajo, familiares o en una pareja. La formación de vínculos beneficia a nivel emocional, aunque para algunas personas no es indispensable.

Y es que hay quienes se sienten en plenitud estando en "soledad", o bien, sin tener una pareja. Sin embargo, otros desean tener un novio o novia para no experimentar la sensación de vacío, o al menos así lo dejó entrever una joven con su llanto.

En TikTok, una mujer se viralizó por la peculiar manera en que expresó su sentir al estar soltera y más de un usuario se identificó con ella.

La usuaria @geeev1198 grabó el lamento de la joven, quien en medio de una conversación con sus padres no pudo evitar derramar lágrimas por no tener novio.

"No tengo novio tampoco. Estoy más sola que la una, mamá. Están acostados todos con sus parejas y yo estoy sola", se escucha decir con una expresión de angustia.

Pero ni los consuelos de su madre le sirvieron para animarse, pues enseguida sentenció "Me voy a quedar sola con siete gatos".

"Yo no digo que no llores, pero hija ¿te puedes relajar, no? Tranquilita", le dijo su madre en un intento por detener los sollozos. Incluso la joven le pidió a su mamá que le convidara de su té de tila.

La tristeza de la joven se viralizó en la plataforma, donde acumuló más de 19 mil reproducciones y decenas de comentarios de quienes se identificaron con ella:

"Me veo tan reflejada", "Comparto ese miedo a la soledad cuando ya la edad se viene encima", "La de veces que lo vi y me sigo riendo", reaccionaron internautas.