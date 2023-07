'Me siento triste'; joven denuncia a página de noticias tras ridiculizarlo por su atuendo para ver Barbie

En horas recientes, tras el estreno de Barbie, se viralizó en redes el caso de un joven que se volvió víctima de burlas y acoso tras ser fotografiado con su atuendo para la película, denunciando a un supuesto reportero de una página de noticias en Facebook como el responsable de dichas imágenes.

Ernesto, quien en TikTok se identifica como @jess.alievno, compartió un video en el que denunció el acoso que vivió tras ser fotografiado durante el estreno de Barbie, pues señala que la persona que supuestamente cubría el evento no le pidió permiso para tomar las imágenes, además de tener cierta fijación en él y no en el resto de fans que estaban formados para entrar a ver la película.

Las fotos que muestran a Ernesto de frente y espaldas, no tardaron en llenarse de burlas y comentarios negativos luego de ser publicadas por la página "Noticias Sur de Texas & Matamoros", lo que además, según comenta Ernesto en su video, le impidió poder disfrutar de la película, pues se saturó de mensajes que le notificaban que su imagen era blanco de risas en redes.

"Ni siquiera había terminado de ver la película y ya tenía mensajes de mi familia, amigos, conocidos y gente que ni conozco, avisándome que me había convertido en un meme".

Ante lo ocurrido, Ernesto señaló que lo que más le duele es que sea una página de noticias la que se encargó de difundir su imagen, pues se supone que es un medio 'serio'.

"Mi plan no era salir y ser la burla de mucha gente que no me conoce (...) Lo que más me duele no es la burla de la gente es que este que se dice ser reportero me tomó estas fotos con afán de hacerme daño y con ese morbo".

Tras dicha situación, las publicaciones de Ernesto se han llenado de mensajes de apoyo, mientras que la página que difundió las imágenes terminó borrándolas, además de ofrecer una disculpa pública al joven.