'Me partió el alma', dice AMLO por muerte de migrantes en Ciudad Juárez; anuncia reunión con sus médicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado lunes 27 de marzo, en donde fallecieron 39 migrantes, le ha dolido mucho, "me ha dañado" y "me partió el alma". Ante la tragedia, adelantó que se reunirá con los médicos que atienden a los lesionados para que "no les falte nada".

En conferencia de prensa, AMLO aseguró que luego de la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019, donde murieron 137 personas, este caso es el que más le ha afectado anímicamente en sus más de cuatro años de gobierno.

"Lo doloroso que ha sido este caso, o sea, para mucha gente, y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente y luego este".

"Este me conmovió, me partió el alma y me ayuda a enfrentar este dolor, es que hemos venido haciendo mucho por los migrantes", afirmó.

ANUNCIA REUNIÓN CON MÉDICOS

Y ante la tragedia, López Obrador adelantó que hoy se reunirá con el equipo de médicos que atiende a los 28 migrantes que resultaron heridos tras el incendio.

"Voy a estar atendiendo la parte médica, lo que me importa más son los heridos, voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, ahora es lo fundamental".

El presidente de México fue cuestionado sobre si se reuniría con migrantes en Ciudad Juárez, a lo que respondió "no sé", pero insistió que le importa más la atención a los heridos.

Refirió que su vista a Ciudad Juárez ya estaba programada para reunirse con servidores de la nación y funcionarios del Banco del Bienestar, pero aprovechará para supervisar la atención médica para los enfermos y los heridos.

AMLO dijo que viajará junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el director del IMSS, Zoé Roblero Aburto. Recordó que un día después de esta "desgracia", instruyó al subsecretario de Seguridad, el general Luis Rodríguez Bucio, a que todos los días le dé un parte informativo sobre la situación en los hospitales en donde están los enfermos.

"Todos están siendo atendidos… se está dando apoyo para que no les falte nada, pero de todas maneras voy", informó.