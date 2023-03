Yeri Mua quiere dejar de fumar marihuana por la fuerte depresión que atraviesa

Yeri Mua aceptó que le gusta la mota y su adicción se derivó debido a una fuerte depresión por la que atraviesa, lo que hace que se comporte de forma rara.

"Estoy tratando de dejar la marihuana, sólo espero que no me juzguen. Es una decisión personal y la razón por la que yo quiero dejar de fumar es porque precisamente ahorita estoy pasando por un proceso de depresión".

La influencer no ha dejado de estar inmersa en la polémica con otros creadores de contenido a causa de sus excesos, que han dañado su imagen, por lo que se envalentonó y dio a conocer durante una transmisión en vivo, en su red social, que dejará de fumar marihuana y que buscará ayuda de un profesional.

"Cuando me di cuenta ya la usaba todas las noches para dormir y, de un tiempo para acá, la empecé a usar en todo momento, eso gracias a mi ex. Era lo que yo usaba cuando me sentía triste o estresada. Me fui haciendo dependiente", señaló mientras contaba su historia.

En compañía de su amigo Rodrigo Villegas, Yeri Cruz Varela procedió a tirar a la basura cada uno de los contenedores llenos de marihuana que tenía ocultos, y vaya que era una muy buena cantidad de hierba.

El amigo antes mencionado fue quien la motivó a cambiar su vida e, incluso, la está animando a hacer ejercicio, como parte de la desintoxicación de su cuerpo y para ver de otra forma la vida.