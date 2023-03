Mariana Rodríguez no aguanta las lágrimas tras la adopción de Lalito

A unas semanas de haber dado a luz a su primera hija, Mariana Rodríguez no aguantó las lágrimas ante la alegría que le provocó que el pequeño Lalo, un niño con cáncer que es parte del DIF Capullo, fue adoptado y ahora tendrá una nueva familia.

Desde sus 'historias' en Instagram, la 'influencer' compartió para sus seguidores lo feliz que se sentía de que por fin, después de mucho tiempo, el pequeño haya conseguido ser adoptado por una familia.

"Hola Chabacanos, llevo llorando mucho, pero es llanto de felicidad. Ayer tuvimos el Comité Interno de Adopciones y hoy la reunión con las parejas que no les he subido y nos adoptaron a Lalo (...) Sé que le va a ir muy bien porque es un niño súper sensible y abierto que se va adaptar muy bien", dijo Rodríguez.

Y es que Mariana, dentro de la labor que realiza con los niños en situación vulnerable que forman parte del DIF, se hizo bastante cercana a Lalito, al punto en que incluso se cortó el cabello mostrando empatía por el pequeño y su situación.

Asimismo la esposa de Samuel García señaló que el proceso de integración de Lalito con su nueva familia comenzará el viernes.