Marchan en Torreón contra Libros de Texto y critican ausencia de diputados, sociedad civil e IP

A un día de que inicie el nuevo ciclo escolar 2023-2024, alrededor de un centenar de personas marcharon este domingo en Torreón en defensa de la educación. Criticaron el contenido de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) e hicieron un llamado al gobierno de Durango para que mañana lunes, no entregue los ejemplares a niños y niñas de educación primaria.

El contingente llevaba una lona de gran tamaño con la leyenda de “#ConLosNiñosNo. Torreón presente en la Marcha Nacional” así como pancartas que decían “Los niños de Dios no están a la venta” y “Educación de calidad para todos”. Salieron minutos después de las 10:30 de la mañana de la Alameda Zaragoza y concluyeron con un mitin en la Plaza Mayor de esta ciudad.

Esta marcha fue convocada por el Frente Nacional por los Niños A.C. y se hizo de forma simultánea en la Ciudad de México, Durango capital, Colima, Aguascalientes, Veracruz, Yucatán, Baja California, San Luis Potosí, Puebla, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo, Tlaxcala y Guanajuato, entre otros.

En su intervención, Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra" y director del Colegio América, cuestionó la ausencia a la marcha de cámaras empresariales, asociaciones civiles y diputados locales de Coahuila y Durango.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

“Es lamentable, ¿dónde están las cámaras empresariales?, ¿dónde están los diputados?, ¿dónde están las agrupaciones civiles?, este problema no es de unos cuantos, este problema es de una patria, este problema es de un país y si no lo entendemos y estamos muy cómodos oyendo los ritos de misa o de lo que sea mientras que la patria se está desbaratando en manos de los comunistas. ¿Cómo es posible que seamos tan ajenos a lo que está pasando?”, expuso. Dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es un “tirano que quiere imponer los libros de texto” y que si quienes están en contra de ellos no tienen argumentos, “no podemos aplastar a los pobres que lo defienden, como dijo Jesucristo ‘perdónalos porque no saben lo que hacen’”.

Esta mañana se colocó una mesa de recepción de firmas por parte de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). Se pretende enviar una carta al gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal para expresarle su desacuerdo; señalan que los nuevos LTG van en contra de la vida, de Dios, de la religión, de la propiedad privada y de la libertad.

Como se recordará, la polémica se centra en quejas por un supuesto sesgo ideológico y la calidad de la Nueva Escuela Mexicana. Mientras que Coahuila presentó una controversia constitucional y logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera la distribución de los nuevos LTG, en Durango a partir de mañana lunes 28 de agosto comenzará la entrega de ejemplares a las y los alumnos de educación primaria.

