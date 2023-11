Mantendrán servicio de mastógrafos móviles

Con el fin de ampliar la cobertura en la detección de enfermedades propias de la mama, principalmente el cáncer, el Seguro Social de Coahuila continuará todo este mes de noviembre con los mastógrafos móviles en hospitales generales y unidades de medicina familiar (UMF) de todo el estado.

En La Laguna, el calendario es el siguiente: este viernes 3 de noviembre en la UMF No. 80; el 4 de noviembre en el HGSMF No. 20 de Francisco I. Madero; 6 de noviembre en la UMF No. 61 de Laguna del Rey; 7 de noviembre en el HGSMF No. 21 de San Pedro y 8 de noviembre en la UMF No. 66 de Torreón. El 9 de noviembre el HGZMF No. 16 de Torreón; el 10 de noviembre la UMF No. 83 de Matamoros; el 11 de noviembre la UMF No. 80 de Torreón; el 13 de noviembre el HGZMF No. 18 y el 15 de noviembre el HGZMF No. 16.

El 16 de noviembre en el HGSMF No. 21 de San Pedro; el 17 de noviembre en el HGZMF No. 16; el 18 de noviembre en el HGSMF No. 20 de Francisco I. Madero; el 21 de noviembre en la UMF No. 80 de Torreón y el 25 de noviembre en el HGZMF No. 16.

El mastógrafo móvil llegará el 27 de noviembre a la UMF No. 66 de Torreón; el 28 de noviembre a la UMF No. 80 de Torreón y el 29 de noviembre al HGSMF No. 20 de Francisco I. Madero.

Jesús Armando Seca Rivas, enfermero en Salud Pública, informó que las personas interesadas de más de 40 años pueden acercarse a su unidad de medicina familiar a solicitar informes para ser derivadas a la sede más cercana, toda vez que este beneficio se ofrece de manera gratuita para la derechohabiencia.

Añadió que si bien, lo ideal es pedir cita con anticipación para poder ser programadas, también se atiende a pacientes espontáneas, por lo que reiteró el exhortó a acercarse y aprovechar estas herramientas que el Seguro Social pone a disposición de sus derechohabientes para la detección oportuna de enfermedades como el cáncer de mama.