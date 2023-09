Maestra baila en la mañanera para explicar que la nueva escuela mexicana no apuesta por el individualismo

La mañanera volvió a convertirse en escenario de baile luego de que la maestra normalista Ana María Prieto Hernández, explicara de una manera peculiar que la nueva escuela mexicana no apuesta por el individualismo.

Con movimientos de baile y una canción improvisada, la maestra intentó explicar un poco sobre el nuevo sistema de educación, el cual apuesta por la colectividad y el trabajo comunitario.

"Es el individualismo de 'yo aquí y yo sí sé, y yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero lero maro mero. Yo sí voy a ser exitoso y tú no. No es eso. Ahora el asunto es somos uno para todos y todos para uno", cantó Prieto Hernández mientras bailaba frente a las cámaras en plena mañanera.

La explicación de la maestra no tardó en llegar a redes donde usuarios se han encargado de tundirla con burlas.