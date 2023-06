Madres de familia toman escuela en Monclova por fallas en el sistema de clima

Madres de familia de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en el fraccionamiento Carranza en Monclova, tomaron las instalaciones del plantel como protesta por las fallas en el sistema de clima.

Durante la noche del martes madres de familia encabezadas por algunos miembros de la Asociación de Padres pusieron una cadena con candado para cerrar la escuela, pero al llegar a las 7:30 de la mañana del miércoles éste había sido forzado y la puerta estaba abierta.

Las madres de familia pusieron un candado y una cadena a manera de protesta. (Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

Las mamás protestantes permitieron el acceso a los niños pero cuestionaron a la directora y a la coordinadora de la Secretaría de educación el porque violaron el candado.

Exigen con el cierre de la institución presionar a las autoridades, para arreglar el problema que afecta la salud de los niños.

Las madres de familia se sorprendieron que durante la mañana la puerta de la escuela estaba abierta. (Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

Rocío Guajardo Colunga, vocal de quinto grado de la sociedad de padres de familia, explicó que los niños presentan síntomas de golpes de calor.

Dijo que varios han sufrido dolor de cabeza, nauseas y vómitos, principalmente en las aulas donde no hay mini Split.

Madres de familia señalan que sus hijos han presentado golpes de calor. (Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

Agregó que de los tres que existen, para que no se vote la pastilla son encendidos de manera escalonada durante un periodo de una hora para que no estén todos funcionando al mismo tiempo, porque la instalación eléctrica no resiste tanto flujo de carga.

La coordinadora de la zona escolar, profesora Perla Araceli Farías, explicó que el problema se ha prolongado mucho tiempo, y que por una falta de comunicación no están informados todos los padres de manera correcta de lo que ocurre.

Durante la noche fue colocado el candado en la entrada de la escuela. (Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

Agregó que se ha solicitado el apoyo de las autoridades para arreglar el problema para la conexión o instalación de un nuevo transformador, pero sigue todo entrampado.

La profesora se reunió con las madres de familia inconformes para explicarles la situación.