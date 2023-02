Luce prendas en Museo de Hollywood

Jorge del Busto vistió a actrices de la "alfombra roja" como Michael Learned, Carolyn Hennesy y Loretta Swit. Hoy esas obras de arte, un trinomio de telas y canutillos que simbolizan esfuerzo y tenacidad, se resguardan entre otros 11 mil objetos en el Museo de Hollywood, de Los Ángeles.

El diseñador argentino de 53 años abre las puertas de su "atelier" en Buenos Aires para conversar de una carrera de más de 20 años y de sus trajes de alta costura, entre ellos los tres que se conservan en la angelina avenida Highland 1660.

"Las vestí para el 'red carpet', con prendas hechas a mano y materiales reciclados. Creo que el vestido que más me ha costado es el de Michael Learned, ya que tiene casi un millón de canutillos y pesa entre siete a diez kilos. Son prendas únicas, imposibles de repetirlas", cuenta Del Busto en el taller.

En cambio, la confección para Hennesy fue un encaje francés bordado a mano sobre un corsé metálico. "Todo un trabajo artesanal y la mayoría del vestido tiene cortinas que eran de mi 'living room'", destaca el modisto, quien, tras haber vivido desde los 23 años en Estados Unidos, no puede dejar los anglicismos.

Curiosamente, sus primeras "puntadas" fueron en el mundo del "fitness", ya que comenzó a sobresalir por su aptitud para la gimnasia aeróbica de competición, su estado físico y la impronta que imprimía a sus atuendos.

"Me convertí en uno de los 'tops' del 'fitness' y las revistas sociales. Siempre me nombraban como uno de los hombres con mejor estilo de la ciudad, en Chicago y Los Ángeles, llamaba la atención la mezcla de argentino, no sé, ¿un gaucho refinado?", recuerda, mientras acomoda su camisa semiabierta, combinada con vaqueros apretados y botas texanas rojo chillón.

A comienzos de siglo, fue instructor de gimnasia y, a raíz de que sus alumnas solían irse a almorzar para discutir de negocios, se planteó la idea de confeccionar una línea de ropa deportiva semiformal.

Podría haber sido un precursor de ese estilo que explotó en 2010, pero ya estaba especializándose en la vida de la alta costura, donde lo importante está en los detalles, las telas y la elaboración.

"Depende de las bases. Hay vestidos que son con estructura, otros ya estructurados y parecidos a túnicas, donde el valor está en la tela y la soltura. Están hechos casi 100 por ciento a mano y con materiales nobles. Es una regla para que sea alta costura", describe el diseñador.

NÚCLEO FAMILIAR

Mientras que muchos rezan agradecidos por los estímulos de creatividad, Del Busto tiene presente a su abuela como musa inspiradora, ya que le aconsejó seguir sus sueños. Ella, dice, era su modelo de "prestancia impecable" y "la típica mujer que no salía si no estaba maquillada, peinada o bien vestida".

Nacido en Puerto Rico, un remoto pueblito de Misiones (norte argentino), y criado en el conurbano bonaerense, debió soportar el prejuicio paterno por haber elegido su pasión a los 12 años.

"Se me ocurrió una colección de unos catorce dibujos, algunos hechos en acuarela, de una línea de ropa que me surgió. A mi familia le encantó, hasta que se la mostré a mi padre. Rompió los bocetos y los quemó. No quería tener un hijo que se dedicara a hacer esto", comenta casi sin darle importancia.

A los 21 años decidió empacar su vida en un bolso y abrirse camino en Asunción, donde fue profesor de educación física. La facilidad con el 'fitness' le permitió especializarse y ampliar el panorama cuando se mudó a Sao Paulo, para finalmente radicarse en Chicago.

"Júntate con gente que te pueda llegar a ayudar; si querés triunfar, tenés que ir donde la gente ya está triunfando", fue uno de los consejos de su abuela, algo que puso en práctica al emigrar a Norteamérica. Allí se acercó a los círculos necesarios que pudieran aportar valor al mundo en el que le interesaba trabajar.

'SU' MODA

En paralelo, buscó capacitarse constantemente para no quedar atrás en las tiranas tendencias de la moda, pero sin perder su estilo. "Estos cursos me sirvieron para actualizarme. Mis creaciones tienen menos que ver con las temporadas y más con lo que les queda bien a mis clientes", reafirma.

Aunque la moda sea cíclica, Del Busto tiene reglas innegociables al crear, como que "hay cosas que se pueden resaltar y hay cosas que se tienen que ocultar sí o sí".

"Hombros, cuello y 'bustier' (pecho), siempre es algo para resaltar. No importa la edad o el peso, se puede resaltar sin que sea vulgar", afirma, mientras define a la modelo ideal: "Tienen que ser una percha", alta, esbelta, nada de pecho y elegante.

Y concluye: "Nunca hay una verdadera excusa para decir: 'no me voy a vestir bien'. Siempre te podés vestir bien".