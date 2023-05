Los tres órdenes de gobierno combaten en Coahuila el tráfico de migrantes

Fernando Donato de las Fuentes, Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila, dio a conocer que en Coahuila están combatiendo de manera conjunta el tráfico de personas y el tráfico de migrantes; haciendo referencia al trabajo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno ante el fenómeno migratorio.

Además de referir que Coahuila no es un es paso para ir al otro lado. Aseguró que Coahuila es paso para venir a invertir, para venir a vivir, para venir a trabajar, para salir adelante; lo anterior, lo dio a conocer al terminar la reunión que sostuvieron autoridades federales, estatales y municipales con empresarios y líderes de cámaras empresariales.

Durante dicho encuentro se vieron dos temas importantes, destacando el referente al que aflige a la frontera, refiriéndose al de migración, tras la conclusión del título 42 en los Estados Unidos, a la media noche del pasado 11 de mayo del presente año; recordando que se trataba de una medida sanitaria implementada por la pandemia del Coronavirus.

“Y que se piensa que puede ser, esa posibilidad de un éxodo de migrantes muy grande y por ello estamos aquí. Para tomar las acciones correspondientes y con el Instituto Nacional de Migración y en base a las atribuciones de cada uno, hacer esa coordinación que siempre ha existido en Coahuila y da excelente resultados”, indicó De las Fuentes Hernández.

Lo anterior, en relación a la instalación de una mesa de trabajo que lleva varias semanas, donde participan el Ejército Mexicano, así como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, además de la Fiscalía General de la República y los municipios fronterizos.

“Ante esta preocupación sobretodo de la posible migración, pues decirles que estas acciones, estas prácticas también las tenemos enlazadas con autoridades de los Estados Unidos; sobre todo con la Border Patrol y Puente Fronterizos de los Estados Unidos”, manifestó el Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila.

Y es que, recordó que una de las prioridades es mantener ese flujo de los puentes fronterizos para que no se vea trastocado el comercio, ni la industria regional. Porque no solamente es Piedras negras, si no abarcamos a muchas partes del país en ese tráfico de mercancías en esta frontera y en la frontera d Acuña.

Estableció que las acciones que se tienen en la entidad, como lo son los filtros de seguridad, más al información que les proporciona el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los flujos migratorios; están dando resultados muy importantes para detectar a aquellas personas que están ilegalmente en el país y dan cuenta al INM para que procedan a su rescate y posteriormente trasladadas a Tabasco o en su caso para ser repatriadas.