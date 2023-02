Los Pumas reciben a las Chivas Rayadas en CU

Los Pumas de la UNAM reciben a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el estadio Olímpico Universitario con la firme idea de sumar y romperle la racha positiva del chiverío.

Momentos diferentes viven Pumas y Chivas. Mientras que los felinos suman dos derrotas consecutivas el Rebaño Sagrado acumula tres partidos seguidos sin conocer la derrota.

Los del Pedregal vienen de caer en el estadio Victoria de la ciudad de Aguascalientes ante los Rayos del Necaxa (3-1), por lo que ante su afición buscaran retomar la senda de la victoria que los lleve a los primeros puestos en la tabla general.

A la cancha del estadio de Ciudad Universitaria el Rebaño Sagrado salta como favorito al sumar 12 unidades que lo ubican en la quinta posición, mientras que los universitarios llegan con ocho unidades acuestas. El técnico de Guadalajara, Veljko Paunovic, puso en claro que nadie va a desobedecer sus órdenes y arriesgar la victoria del equipo.

En el partido contra Tijuana fue muestra clara de ello, el hombre del momento del Rebaño Víctor "Pocho" Guzmán le cedió a Ronaldo Cisneros el cobró de tiro penal, pero tras la orden de su técnico se le negó a Cisneros. "Es normal que un compañero lo pida y él conceda, hay que entenderlo, pero hoy había que ganar como sea, y prefiero que las cosas se hagan como se tienen que hacer", indicó el serbio-español.

Rafael Puente del Río y su cuadro auriazul sobre Chivas buscarán hacer valer su localía, Pumas buscará demostrar su grandeza que presume en Ciudad Universitaria para romper su racha negativa de dos derrotas consecutivas.

Los problemas extra cancha no dejan tranquilo a los capitalinos tras la noticia publicada en medios de comunicación sobre una denuncia contra Arturo Ortiz el Club Universidad Nacional informó que hasta este jueves no hay notificación alguna de parte de alguna autoridad. El partido entre Pumas vs. Chivas esta pactado para este sábado empunto de las 21:05 horas en el estadio Olímpico Universitario.

Los líderes Rayados de Monterrey buscarán continuar con su excelente momento cuando reciban hoy en el estadio BBVA al Necaxa (EFE)

Por la séptima

Por su parte, los Rayados de Monterrey buscarán continuar con su gran momento cuando reciban al Necaxa, en choque en el que buscarán su séptima victoria consecutiva para afianzarse en la cima con 21 puntos. A media semana el equipo de Víctor Manuel Vucetich sacó tres puntos de oro al vencer como local 2-0 a los Gallos del Querétaro, resultado que los mantiene de líderes generales con 18 unidades.

Por su parte, el equipo de Aguascalientes derrotó el miércoles pasado 3-1 a los Pumas, con lo que se quitó presión Andrés Lillini, técnico de Rayos, ya que tenían tres fechas sin conocer la victoria.

Atlas recibe a Tigres

En otro choque de hoy, los Rojinegros del Atlas buscarán romper una racha de cinco partidos sin ganar cuando reciban a los Tigres, que llegan al encuentro en el tercer lugar de la tabla con 15 puntos y como uno de los dos invictos del torneo.