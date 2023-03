Los otros datos del fentanilo en México; su consumo ha crecido desde 2018

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que en México no es elevado el consumo de fentanilo y reprochó la falta de acciones en Estados Unidos, los otros datos, los del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, muestran un incremento en las demandas de atención por el uso de esta droga a partir del año 2018.

A la par del informe oficial del observatorio adscrito a la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) de la Secretaría de Salud, las Fuerzas Armadas y de Seguridad mexicanas han reportado en semanas recientes diversos aseguramientos de fentanilo en varios puntos a nivel nacional.

LO QUE DICE AMLO

En su mañanera de este miércoles, AMLO criticó la falta de acciones del Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo y dijo que se les hace “fácil culpar a México” por el tráfico de este producto en territorio estadounidense.

“Estamos haciendo mucho en México. Ahora los políticos republicanos, y algunos también demócratas, en Estados Unidos que no han hecho nada porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos, ni de detenciones a los que se dedican a su distribución, ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa este fentanilo”, dijo el presidente, acusando que “se les hace fácil culpar a México, de manera injustificada, por politiquería, por hipocresía” del tráfico del fentanilo y aprovechando para reiterar que rechazará que el Gobierno estadounidense intervenga en territorio mexicano para combatir a las bandas de narcotraficantes.

López Obrador aseguró, también, que en México no es elevado el consumo de fentanilo, pero sí, reconoció, el uso de cristal, señalando que el de esta droga está muy localizado.

En Palacio Nacional, AMLO afirmó que no hay tanta afición y consumo de drogas en México, argumentando como causa las tradiciones y la manera de ser de los mexicanos.

Demanda de atención por uso de fentanilo de 2013 a 2021, según el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas. (ESPECIAL)

"No tenemos nosotros aquí un consumo de elevado de fentanilo, sí de cristal, pero también muy localizado", dijo. "¿Y por qué no hay tanto consumo de droga, por qué no crece el consumo? ¿Por lo que hace el gobierno? No, por nuestras tradiciones, por lo que hacen nuestras familias, por la manera de cómo somos los mexicanos, no hay una actitud, una afición hacia las drogas, No, son ciertos lugares, que los tenemos muy claros", aseguró.

No obstante, en su misma mañanera AMLO adelantó que pedirá a médicos y científicos mexicanos que se analice la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos y con esto pueda prohibirse también su importación a nuestro país. Indicó que si esta propuesta prospera en México, pedirá que se replique en Estados Unidos.

LOS OTROS DATOS

De 2018 a 2021, según el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, sustancias emergentes como el fentanilo han sido de gran interés, ya que su oferta ha crecido y por lo tanto, también su demanda.

En su informe "Demanda de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en 2021", el Observatorio indica que ha "seguido los casos en los que se demanda atención por el uso de esta sustancia (fentanilo), encontrando un número creciente en los últimos años".

El incremento en los casos de atención por uso de fentanilo en México se registra desde 2018.

El informe muestra un gráfico con los datos de la demanda de atención por uso de fentanilo de 2013 a 2021 y puntualiza que los casos se presentan principalmente entre los hombres y en los estados de Baja California y Sonora.

Finalmente, señala que "llama la atención que si bien el número de casos de uso de fentanilo que se registran son escasos, estos van en aumento y que se concentran primordialmente en la frontera con Estados Unidos, donde el uso de esta sustancia se ha convertido en una crisis de salud pública".

ASEGURAMIENTOS MILITARES

Al menos en lo que va de este año 2023, las Fuerzas Armadas y de Seguridad mexicanas han reportado diversos casos de aseguramiento de esta droga en todo el territorio nacional.

El pasado 15 de enero, se aseguraron cien mil pastillas de fentanilo y 77 kilos de metanfetamina en Tijuana. El 18 de enero, autoridades de la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de Norteamérica dieron a conocer el aseguramiento de más de 3.3 kilos de fentanilo, oculto en una hielera que era transportada en el maletero de un vehículo, y que se pretendía ingresar al vecino país a través del puerto fronterizo Piedras Negras-Eagle Pass.

El 1 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en su Región Noroeste, informó de la ejecución de 52 cateos realizados durante los últimos días de febrero, en los que se aseguraron cerca de dos toneladas de marihuana, más de tres mil 700 pastillas de fentanilo y se detuvo a 25 personas.

En dichas diligencias, que estuvieron bajo la conducción del Ministerio Público de la Federación (MPF), en sus delegaciones de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.

Se han realizado diversos aseguramientos de droga en México.

El 11 de marzo, la FGR informó sobre la incautación de fentanilo y metanfetamina en la ciudad de Gómez Palacio, la droga iba oculta en un autobús de pasajeros. Eran dos envoltorios de forma cilíndrica, en el primero de ellos había pastillas de diferentes colores con las características del fentanilo, con un peso aproximado de 600 gramos; el segundo contenía en su interior una sustancia granulada y transparente con las características de la metanfetamina, con un peso aproximado de un kilogramo con 50 gramos.

Finalmente, el pasado 14 de marzo, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de Sinaloa informaron que, mediante un operativo derivado de una investigación, detuvieron a dos hombres y una mujer que circulaban en un vehículo en el cual transportaban 354 mil pastillas de probable fentanilo y 2.7 kilos de producto puro, el cual pretendían llevar a la frontera con los Estados Unidos.

Los tres detenidos y el cargamento decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para continuar con las investigaciones.

POSTURA REPUBLICANA

Es importante señalar que, en medio de estos otros datos, legisladores del Partido Republicano de Estados Unidos han revivido la propuesta de usar a las Fuerzas Armadas de su país para combatir en territorio mexicano a los cárteles de la droga, saliendo incluso nuevamente a la luz la iniciativa de declarar terroristas a los narcotraficantes.

AMLO asegura que en México no hay mucho consumo de fentanilo.

Al respecto, justo este miércoles, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno "nunca, jamás" permitirá que el Ejército de Estados Unidos intervenga en México para combatir cárteles del narcotráfico como propone un grupo de legisladores republicanos.

AMLO insistió también en que los legisladores republicanos y "algunos también demócratas" no han hecho nada para combatir el uso del fentanilo, por lo que se les hace fácil culpar a México de manera injustificada, "por politiquería y por hipocresía".