'Los he aguantado'; víctima de bullying enfrenta a su presunto abusador y le corta la cara

Un joven de Ecuador y víctima de bullying escolar, fue grabado mientras tomaba venganza contra uno de sus presuntos abusadores al cual le cortó la cara con un arma blanca.

A través de redes sociales circula el video que muestra a ambos jóvenes parados uno frente al otro en el interior de una escuela, mientras el que es víctima de bullying enfrenta al otro amenazándolo con lo que parece ser un 'cutter' o una navaja.

"Creen que soy idiota, los he aguantado un tiempo y me he quedado quieto para evitar problemas, una vez más y recordarán a Santiago Rodríguez por el resto de su vida", dice el joven.

Un hombre se hace presente en la escena para detener al que lleva el arma punzocortante, sin embargo, es en dicho momento que éste le rebana la cara al otro chico, provocándole una herida en la mejilla izquierda.