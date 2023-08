Los árboles y su importancia (I)

En junio y julio pasados se celebró el día del árbol, en México el 11 de julio y en el Mundo el 28 de junio, el común denominador de ambas celebraciones en nuestra región fue la indiferencia general y desangeladas conmemoraciones de los políticos que descubrieron por primera vez la existencia de la pala lagunera y que con una evidente falta de pericia en su manejo simularon la plantación de un árbol para la foto. Quizás lo único salvable de estas casi invisibles celebraciones sea la lista de especies de árboles que se encuentran en plazas y jardines de Torreón que publicó la Dirección de Medio Ambiente de Torreón y que podría sin problema extenderse su aplicación al resto de las ciudades conurbadas.

Los árboles a diferencia de otras plantas, son plantas con un tallo leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa. La altura de los árboles suele ser variable y constituye la característica clave para diferenciarlos de los arbustos que son más pequeños, aunque en ocasiones algunos árboles por efecto de las condiciones ambientales se desarrollan como si fueran arbustos. Otros en cambio son verdaderamente espectaculares ya que llegan a tener alturas de más de 100 metros de altura y llegar a vivir miles de años, tal es el caso de las secuoyas. Nosotros tenemos nuestros propios árboles milenarios: los ahuehuetes, que no son tan altos pero que si son hermosos y majestuosos, particularmente en su hábitat.

Los árboles aparecieron en el planeta hace aproximadamente 3800 millones de años en el periodo devónico cuando apenas se asomaban los primeros animales vertebrados en las superficies terrestres recién emergidas, aunque otras fuentes indican que fue en el periodo carbonífero cuando aparece la primera flora arbórea y los primeros reptiles. En esta misma escala geológica hace aproximadamente 4 millones de años se iniciaba la cronología de la historia hacia el homo sapiens.

De acuerdo con un artículo del National Geographics durante el periodo carbonífero aparecen las primeras extensiones boscosas en la superficie terrestre, el crecimiento de estos bosques tuvo dos efectos trascendentales: descarbonizó la atmósfera eliminando grandes cantidades de dióxido de carbono y generó grandes cantidades de oxígeno atmosférico, cerca del 35% de los gases que constituyen el aire, mientras que en la actualidad la proporción es de 21%.

Si lo analizamos en el contexto actual de contaminación por gases de invernadero causantes del calentamiento global, entenderemos la importancia de los árboles y de los ecosistemas que los contienen en la asimilación del principal gas de invernadero, el dióxido de carbono y en la generación de enormes cantidades de oxígeno, pero este no es el único beneficio ambiental de los árboles, cuando llueve las ramas y el follaje de los árboles interceptan la lluvia y la conducen lenta y pausadamente hasta el tallo principal por donde sigue hasta el suelo favoreciendo su infiltración y evitando la formación de escorrentías que producen la pérdida de suelo. Los árboles son cruciales en el suministro de agua Y regulación de la temperatura del suelo.

Además, retienen el suelo y evitan las avalanchas, son un importante refugio de fauna silvestre y protectores de la biodiversidad. Por otro lado, quien puede dudar de su belleza escénica, son un elemento fundamental en los proyectos de paisajismo.

Las celebraciones de los días del árbol nacional o mundial tienen como objetivo destacar la enorme importancia que los árboles tienen en nuestra vida y en la conservación del medio ambiente y desde luego crear conciencia no sólo sobre el cuidado de los árboles, también sobre su plantación.

Qué hacer en nuestras ciudades, aunque ciudad Lerdo sigue teniendo una cantidad importante de árboles, sólo es una pálida sombra de lo que fue. Pero tiene la oportunidad de desarrollar el Parque las Auras y compensar lo perdido.

A La ciudad de Gómez Palacio le urgen áreas arboladas, aunque sabemos que hay un proyecto importante de forestación cerca del lecho seco de río Nazas en una zona donde urgen los árboles, sería importante, además, Mejorar el arbolado del Parque Morelos, de la plaza y del área de la antigua jabonera, esto sería un garbanzo de libra.

De la ciudad de Torreón que podemos decir, quizás un árbol por un bolardo menos. Saben a qué bolardos me refiero. Pero no es suficiente, porqué no ser más exigentes y diseñar ahí donde sólo se inició aquel gran parque longitudinal prometido que según el mentiroso del Metrobús, Berlanga Gotéz, había recursos para hacerlo. Bueno pues ahora hay que diseñar ahí mismo una muestra de lo que podría ser un jardín ripario como apoyo al proyecto de #NAZAS VIVO.