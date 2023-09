¿Lo notaste? Reacciones de Facebook cambian de imagen

Esta semana Facebook sorprendió a sus usuarios con un cambio de imagen en los emojis que se utilizan para las reacciones de las publicaciones.

Y es que ahora los emojis que se utilizan para expresar 'me gusta', 'me encanta', 'me divierte', 'me importa', 'me asombra' y 'me enoja', poseen mayor animación al momento de interactuar con ellos.

Aunque el cambio es mínimo, varios usuarios opinan que es un cambio favorable para le red social el brindarle una imagen más dinámica.

Este cambio en la imagen de las reacciones se ha reflejado principalmente en la versión de escritorio de la red social, aunque probablemente en poco tiempo llegue también a la aplicación de teléfonos móviles y otros dispositivos.