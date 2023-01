'Lo hicieron conmigo y lo repitieron'

Hace 16 años una familia de Gómez Palacio presentó una denuncia por una supuesta negligencia médica en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Gómez Palacio. Nunca hubo reparación del daño y en la actualidad, Yuridia Natali Guízar Rivas, quien fue la persona afectada, ha sufrido las consecuencias.

Yuridia nació a las 21:23 horas de un 25 de mayo de 2006 en dicha clínica, ubicada en el sector conocido como "Chapala". Según el testimonio de la familia, que es originaria del ejido Pastor Rouaix, una enfermera de nombre Patricia, supuestamente tomó a la niña para asearla y la dejó junto a una lámpara encendida. Después, la misma persona se dirigió a Andrea Rivas Mondragón, la madre, para también asearla e inyectarla y cinco minutos después, se escuchó el llanto de la bebé. Andrea preguntó qué pasaba y le dijeron que nada, que la niña iba a ser "muy chillona". "Hasta que llegó otra enfermera de nombre Sandra y le dijo (a Patricia) '¿qué hiciste?', y Andrea les volvió a preguntar qué pasaba, ya que la niña no dejaba de llorar y únicamente le contestaron que hasta que llegara el pediatra y no le mostraban a la niña.

Cuando llegó el pediatra le dicen a Andrea que la bebé había nacido con una infección en la piel pero ella les dijo que no era cierto, porque cuando la tuvo en sus brazos la vio bien, de bonito color rosita y con ninguna huella de infección. Después el doctor le dice que lo cierto era que se les había quemado con una lámpara pero que era leve, que cuando se la llevara le iba a dar una pomada", narró Javier Guízar Magaña, padre de Yuridia. Señaló que como consecuencia de todo el tiempo que estuvo expuesta a la lámpara, su hija sufrió quemaduras de primer y segundo grado en su brazo izquierdo, espalda y en menor proporción en la cara y la oreja. Incluso, unas siete horas después de su nacimiento, Yuridia fue trasladada para su atención a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS en Torreón; ahí permaneció internada alrededor de seis meses.

El 30 de mayo de 2006, Javier presentó una queja ante el IMSS. Entre las peticiones de los padres de la menor estaban atención satisfactoria al 100%, que el Instituto estableciera un convenio escrito de atención futura en cirugías plásticas si quedaban secuelas por las quemaduras y una sanción drástica al personal de salud por la presunta negligencia médica.

La delegación estatal Durango del IMSS, que en ese entonces estaba a cargo de Rogelio Alonso Vizcarra, respondió a la familia el 20 de septiembre de 2006. El sello de recibido tiene fecha el 2 de octubre de ese mismo año.

PETICIÓN IMPROCEDENTE

Mediante el oficio No. 10DL100500/Q/006220, les informaron que una vez realizada la investigación, la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del H. Consejo Consultivo Delegacional, en la resolución número Q/DGO/139-VI-2006, había dictaminado improcedente la petición, toda vez que la atención proporcionada tanto a la madre como a la recién nacida había sido adecuada. Menciona el escrito que el incidente (la quemadura) había sido completamente involuntario y que debido a la urgencia de atender a la beneficiaria esposa, en este caso a Andrea, el personal de enfermería no se percató de la cercanía de la recién nacida con la lámpara.

Referente a la sanción al personal, la Jefatura de Servicios Jurídicos de ese entonces, concluyó que la conducta o acciones llevadas a cabo por la enfermera en mención, no fueron negligente, con falta de pericia o de atención o cuidados, ya que dicha profesionista había decidido dar prioridad a la beneficiaria esposa. El IMSS informó que no había sido posible citar a la trabajadora involucrada, ya que no había tenido contrato de sustitución en las fechas en que se había pretendido citarla para investigación administrativa, prescribiendo el derecho para aplicar una sanción.

Sobre la solicitud de atención al 100% para la bebé y la firma de convenio para que se le proporcionara a futuro atención en el servicio de cirugía plástica reconstructiva, el Seguro Social les dijo que no era posible acceder a la petición toda vez que a esa fecha, las lesiones se habían delimitado y se esperaba que dejaran una cicatriz mínima y sin secuela funcional permanente. "Sin embargo, la beneficiaria recibirá atención médica en el Instituto siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la Ley del Seguro Social", se lee en el oficio. En su momento, el caso también llegó al agente investigador del Ministerio Público de Delitos contra la Vida y las Personas. La madre había acudido a la Subprocuraduría de Justicia.

YURIDIA HA SUFRIDO LAS SECUELAS

"Quieras o no, las quemaduras me dañaron física y emocionalmente porque en la juventud, me ha llegado el 'bullying', los apodos. Todo eso me afectó mucho, por eso siempre trato de usar blusas de manga larga, porque no me gusta que me vean mis cicatrices", dijo ayer. Yuridia y su padre Javier, quisieron contar su experiencia luego de que recientemente, El Siglo de Torreón publicara el caso de la familia Domínguez Díaz. Este mes, ellos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por una supuesta negligencia médica en agravio de una recién nacida. La bebé sufrió quemaduras por calor radiante de segundo grado en una parte del pecho y del brazo. Presuntamente fue con una lámpara de cuna. Los hechos ocurrieron el 17 de enero en la clínica No. 51 del IMSS de Gómez Palacio y hace días, la bebé fue trasladada a la UMAE No. 71 de Torreón para su atención.

"Me dio coraje porque ya lo hicieron una vez conmigo y lo volvieron a repetir. Yo lo que pido es que tengan más precaución porque nos dejan cicatrices emocionales y físicas", dijo la joven.