Llevan años sin servicio de agua potable en colonias de San Pedro

Los habitantes de las colonias El Triángulo, Las Habas y Las Margaritas, tienen dificultad con el suministro de agua potable. En ocasiones, los domicilios que se encuentran en la primera colonia sí cuentan con el líquido, pero tienen que madrugar para obtenerlo y a veces sale una o dos horas.

Esas tres colonias están rodeadas por las vías del tren y según manifestaron algunas amas de casa, desde que "fueron a dar ahí" tienen complicaciones con el suministro del líquido por la red. Recordaron que los primeros años tenían una pila de donde "acarreaban" el agua, ya que ahí había "labores"; incluso cuentan con un pozo agrícola, el cual hace algún tiempo de la "presidencia" acudieron para limpiar el predio donde se localiza y desazolvarlo, pero ya no volvieron, además se rumora que faltan algunas piezas que permiten el bombeo del agua.

"Los seis meses que lleva la temporada de calor, los mismos que llevamos sin agua y así es cada año y es muy desesperante no tener agua" dijo una mujer de la colonia Las Margaritas, misma que añadió que el argumento que se les da en el Sistema Municipal de Agua Potable, es que hay muchas personas que no pagan su recibo, pero en su caso aseguró que no falla, pues son 100 pesos los que se les cobra, pero el problema es que por los que no pagan "la llevan todos".

"Aparte se enojan en el Simas porque va uno y les dice, y yo le dije al gerente 'si usted no quiere que venga a molestarlo y si no tienen pipas, pues échenla por las llaves, pero ellos nos dicen que no hay agua, pero vemos que en todas las quintas sí hay, porque lo raro es que en tiempo de frío sí sale agua".

Como ella, otras mujeres se quejaron de la falta del servicio y manifestaron que hay ocasiones en que tardan 15 días en mandarles una pipa, la cual les llena los contenedores a algunos y los que no alcanzan optan por comprarla, pues hay una persona que les cobra 170 pesos por "cada viaje" y les llenan un tinaco de 400 litros; sin embargo, hay domicilios en los que viven dos familias, por lo que consideraron que es insuficiente y aunque reciclen el agua que compran, les alcanza para una semana.

Para tomar y preparar alimentos deben comprar en las "despachadoras" de agua purificada y cada garrafón les cuesta 10 pesos, por lo que también les significa un gran gasto, sobre todo durante los meses en los que se eleva considerablemente el calor. Haciendo cuentas les sale muy caro conseguir el vital líquido y reiteraron que es "bien feo no tener agua".