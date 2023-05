Lleva Pronnif pláticas a casa hogar de San Pedro

Continúan las visitas en las diversas instituciones para ofrecer pláticas sobre la protección de los derechos de las niñas y niños, esto por parte del personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

En esta ocasión, acudieron otra vez a la casa hogar Ángeles de San Pedro, donde se expuso el tema "Heridas de la Infancia, Sanando al Niño Interior", compartió el procurador municipal, José Luis Argumedo Vega.

Se explicó que las heridas se producen en las relaciones con la madre, el padre y el entorno familiar y social, donde cada ser humano puede poseer y manifestar en su vida estos actos, en muchas ocasiones muy presentes y en otras más sutilmente visibles.

"Algunas de estas heridas son el rechazo. La persona que nos rechaza nos dice 'No te quiero a mi lado', la persona que nos abandona dice 'No puedo tenerte conmigo', también existe la herida de la humillación, esta se despierta en el niño cuando este siente que alguno de sus padres (indistinto el sexo) se siente avergonzado de él, o tiene miedo que se pueda sentir avergonzado porque se ha ensuciado, porque no guarda las formas sociales, o porque va mal vestido, etc. El niño se siente degradado, comparado, mortificado o avergonzado", fue parte de la presentación.

La exponente resaltó que, para empezar a curar las heridas del niño interior, es empezar con la aceptación tal como somos, físicamente, emocionalmente y mentalmente, sin juicios.

Se reiteró que se programan visitas en instituciones educativas donde se abordan diversos temas.