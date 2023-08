Llega ruta de libros a escuela de Gómez P.

Ayer por la mañana inició la distribución de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) en escuelas públicas de educación primaria de la región lagunera de Durango. Una de las primeras rutas, llegó a la escuela primaria estatal "Cuauhtémoc", de la colonia Ricardo Flores Magón de Gómez Palacio.

Este plantel educativo será la bodega de la supervisión escolar 02, que atiende a nueve planteles educativos, como la Bruno Martínez (turno matutino y vespertino), Emilio Carranza, Club de Leones, Adela Ayala, Libertad Universal, Profra. Mariana León de Chávez, Cuauhtémoc y Profra. Eulalia de la Hoya.

Del tráiler, se descargaron 419 cajas de libros de texto que serán utilizados en el ciclo escolar 2023-2024, el cual inicia el próximo lunes 28 de agosto.

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) envío cajas con franjas de colores de acuerdo al grado. Son rojas, amarillas, moradas, azules, cafés, verdes y naranjas y cada una contenía 30 libros de texto. Estaban completamente cerradas y marcadas con el nombre de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Conaliteg. También apareció la leyenda de "Esta caja y los libros que contiene son propiedad del Gobierno de la República".

En las escuelas que fungen como bodegas, se entregó a los directores y directoras una hoja para que firmaran de recibido. En el documento se señaló el grado escolar, la clave, el título del libro y el número de cajas a recibir.

El subsecretario de Educación en La Laguna, Fernando Ulises Adame de León, informó que desde las seis de la mañana dio inicio la ruta de la distribución de los libros de texto a los planteles educativos de nivel primaria de los 11 municipios de la región.

Ayer, se enviaron 61 mil 888 mil paquetes de libros de texto a 37 supervisiones escolares federales y 10 estatales.

El funcionario comentó que los libros que ya se están entregando a los centros educativos forman parte de la Nueva Escuela Mexicana, "con sus diferencias, sus discrepancias, sus problemas, pero es el mismo modelo".

Hay que recordar que los Libros de Texto se entregan en medio de una polémica por supuesto sesgo ideológico y calidad educativa. Sin embargo, Durango fue uno de los estados que avaló la distribución de los ejemplares que fueron elaborados por la SEP federal.

Sobre ello, Adame de León expresó que "mientras nosotros no tengamos la información oficial que haya salido de la Suprema Corte y mientras no esté resuelto de manera definitiva en términos legales a nivel nacional, nosotros tenemos que continuar, es una ordenanza". Dijo que en caso de que la SCJN resuelva a favor de las partes inconformes y ordene que los libros se tienen que retirar, ellos deberán acatar la misma. "Y si no la recibimos pues no los retiramos", concluyó.

Cifras

Distribución.

* En Durango, la pauta asignada para nivel primaria es de un millón 329 mil 772 libros de texto gratuitos y hasta la semana pasada, la Secretaría de Educación del estado informó que había llegado un 91.06 %. Esto se traduce en un millón 210 mil 940 ejemplares.

* En esta región, son más de 370 mil libros de texto gratuitos de primero a sexto grado.