Llega franquicia de Vicente Fox a Piedras Negras con la venta de productos derivados de cannabis

Este fin de semana inició operaciones la primera tienda Paradise en Piedras Negras, franquicia que representa Vicente Fox Quesada, ex presidente de México; empresa dedicada a la venta de productos relacionados con la marihuana y que representa la tienda número 110 a nivel nacional.

Jorge Morales, encargado del corporativo de Paradise y quien se encarga de las aperturas de las franquicias y la adecuación del lugar para ponerse en operaciones; detalló cuál es el tema o el objetivo de dicho establecimiento.

"Muchos ven la imagen de la tienda y piensan que ese es el tema de la droga o de la marihuana y realmente no; realmente hay que tener muy en claro que la marihuana y de dónde viene el CBD, que va más enfocado al tema medicinal", indicó Jorge Morales.

Precisó que es precisamente el tema medicinal el enfoque de la citada tienda y la venta del CBD, que puntualizó que no tiene nada que ver con la venta de THC, que es el sicotrópico; estableciendo que esto último no lo venden y que no es legal.

También estuvo presente Diego Méndez, quien forma parte del equipo de la franquicia de Paradise y quien refiere que a través de la mencionada tienda se ofrecen productos para tratar diversos padecimientos como lo son: dolor, estrés, insomnio, ansiedad y depresión.