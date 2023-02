Llaman a generosidad en día de la Candelaria

El Día de la Fiesta de la Candelaria llegó y con ella el tradicional pago de los tamales de quienes fueron afortunados en "sacarse" el niño de la rosca del Día de Reyes. Pero más allá de eso, la iglesia católica pide ser generosos con todos, en especial con los que menos tienen y no solo en una fecha especial sino todo el año.

Es este 2 de febrero que se celebra el Día de la Candelaria, en el cual la Iglesia Católica, recuerda la presentación del Niño Jesús en el templo por sus padres José y María.

El sacerdote, Julio Carrillo, explicó que se adopta este mote por ser el día de la Luz, de ahí el nombre de Candelaria.

"Es una fiesta litúrgica, celebramos la presentación del señor al templo, el nombre de Candelaria viene de la candela y candela es una vela en latín y al traducirlo al español es la vela, porque es una fiesta donde se menciona la luz", explicó.

Detalló también que en su presentación en el templo, un anciano que está en el lugar, de nombre Simeón, toma al niño en sus brazos, y dice: "Este niño ha sido puesto como luz para alumbrar a las naciones", entonces de ahí se deriva el término de candela.

Es por ello que en este día, además del pago de los tamales, las familias acostumbran acudir al templo para bendecir sus velas.

"Es un signo de que Jesús es la luz sin ninguna connotación mágica o sin ninguna otra intención más que recordar que Jesús es la luz", detalló Carrillo. Y mencionó " bueno ya como tradición la gente la utiliza para pagar los tamales por el día de Reyes, y la intención sería, si tú te sacaste el niño, ahora como gratitud, pues tienes que ser esa luz para los demás, pero ojalá esa luz no solo fuera lo económico, los tamales, sino que debemos ser una luz, un testimonio para los demás", insistió.

Y el pago con tamales, también se debe a que basándose en el calendario Azteca, es en esa fecha la bendición del maíz, por lo que se elaboran productos como lo es el tamal.

"Es una tradición meramente mexicana, pero hay que purificar un poquito la tradición, y unirla, si hay que pagar el habernos encontrado a Cristo en la rosca, pues que seamos más generosos, no solamente este día, debemos ser generosos siempre y sobre todo con los más necesitados, no solo pagar o dar a los que me dieron sino ser esa luz, esa caridad para los demás siempre", insistió el párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en ciudad Lerdo.