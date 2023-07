Llaman a conciliar en caso de laudo laboral

El exregidor panista y actual consejero estatal del PAN, Ángel Luna Puente, invitó a privilegiar la conciliación entre las partes en el caso de laudo laboral millonario, que cuesta a Lerdo al día de hoy, más de 151 millones de pesos.

Como se informó, se trata de extrabajadores, en su mayoría exdirectores municipales de Lerdo, de la administración 2004-2007, a quienes falta por pagar.

"Yo lo que invitaría a las partes es a encontrar una conciliación, aún cuando han pasado casi 17 años y pese a los errores que se cometieron en el pasado, tanto de la administración saliente como de las 5 administraciones que se negaron al pago, sobre todo, de las administraciones que después de que se habrían cubierto todas las instancias legales, de manera contumaz, se negaron al respeto a los derechos ya ganados. Me parece, con independencia de las valoraciones morales acerca de los despidos, que la conciliación es la mejor solución", dijo Luna.

Como El Siglo de Torreón informó, el Ayuntamiento ha solicitado en varias ocasiones a los integrantes del Congreso del Estado y desde la pasada administración, su autorización para solicitar un crédito bancario y cubrir en una sola emisión el laudo laboral que representa más de 151 millones de pesos pero debido a que la finalidad del préstamo es pagar el laudo y no un tema de obra pública, el aval que requiere el Ayuntamiento de parte del Congreso no ha sido autorizado y el Municipio no está en posibilidades, a decir del alcalde Homero Martínez, de destinar ese monto del presupuesto anual, porque afectaría los servicios públicos que se prestan.

Ayer el consejero estatal del PAN, Ángel Luna, mencionó que lo principal en el tema de la erogación de recursos es que se haga de manera transparente y comentó que muchos de los exdirectores municipales ya no militan en el PAN.

"No pretendo dar consejos, para eso tienen asesores bien pagados, lo que sí esperaría como ciudadano es que este proceso, lejos de politizarse, se haga de manera transparente y que los ciudadanos estemos completamente seguros que cada peso que se va a destinar tiene realmente la intención de solucionar de fondo y no de seguir acumulando por la eternidad este problema", comentó y dijo que cuando formó parte del Cabildo, propuso la formación de un libro blanco que permitiera conocer de manera puntual lo referente a este asunto.

"Yo hago un llamado a la conciliación, a que se cumpla con la ley, porque a eso están obligadas las autoridades pero también a que se obtengan las mejores condiciones, yo creo que ponerle colores a un asunto que hace ya muchos años determinaron los órganos jurisdiccionales, no tiene ya ningún sentido, lo que sí tiene sentido es que se solucione", aseguró.

También dijo que para llegar a la conciliación es importante que ambas partes manifiesten un interés real y no seguir postergando el asunto, "por la resistencia de unos y la insistencia de otros", acotó.