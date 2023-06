'Impagables', cifras de laudo laboral en Lerdo, advierte PAN de Durango

El dirigente estatal del PAN en Durango, Mario Salazar Madera, responsabilizó al exalcalde de Lerdo, Carlos Aguilera, de desatender la demanda por despido injustificado que se realizó en su momento y de la cual se deriva el laudo laboral millonario de Lerdo, cuyas cantidades reconoció como "impagables".

Respecto a las declaraciones hechas por el presidente del PRI en Lerdo, Carlos Cruz, de que Salazar sea mediador para con los panistas, la mayoría exdirectores municipales, comentó que tendrá un acercamiento pero con el alcalde, Homero Martínez, para ver posibilidades de arreglar la situación.

Respecto al laudo, Salazar Madera dijo: "Es un tema 100 % legal y es una determinación de las instancias jurídicas correspondientes. En ese sentido fue una omisión que se cometió en su momento por el presidente municipal, Carlos Aguilera, quien despidió a 283 trabajadores en su momento y que no tuvo un proceso de mediación para la liquidación de los mismos".

Comentó que a los extrabajadores municipales pendientes (que en su mayoría fueron directores municipales de la Administración Municipal 2004-2007) que demandaron y a quienes se les considera como panistas, no lo son en su totalidad.

"Realmente de esos 55 que señalan, solamente 15 son panistas y algunos más son priistas o morenistas. Yo creo que aquí lo que debe hacer la autoridad es lo que corresponde; negociar el laudo cuando son cantidades impagables como descuido de la entonces autoridad. Lo que se requiere hoy es negociar el laudo, lo que sí es que no estamos de acuerdo es que se personalice a la marca, pues estamos en un proceso de coalición", dijo el dirigente estatal.

Respecto a si servirá o no como mediador con los panistas beneficiados con el laudo laboral comentó: "Buscaremos nuevamente al alcalde para poder ver la posibilidad de que efectivamente se puedan llegar a acuerdos con aquellos que deseen realizar este ejercicio y que se pueda realizar un convenio para el pago del laudo.

Vamos a tener un acercamiento buscando esa parte, porque a final de cuentas lo que hoy nos interesa como partido es no quebrantar la relación como coalición, lo que nos interesa es preservarla", señaló.

DIRIGENTE DEL PAN EN LERDO SE SINTIÓ TRISTE

El presidente del PAN en Lerdo, Roberto Favela Escobedo, quien es uno de los beneficiarios del laudo laboral, tras haber laborado como médico en Salud Municipal en la administración 2004-2007 aseguró:

"Yo vi con tristeza la declaración que hizo el presidente Homero, puesto que -en mis palabras- escupió para arriba porque estamos en coalición, estamos en alianza. Ahora si él quiere buscar culpables de algo que él no puede manejar, ya es cuestión de él. Yo quiero hablar, no como dirigente del PAN, sino como ciudadano, extrabajador que en su momento, hace 15 o 16 años me uní a una demanda laboral y no pensamos que esta bola de nieve fuera a crecer. Con unos cuantos miles de pesos, no millones, se hubiera solucionado el problema", acotó.

CANTIDAD EXORBITANTE LA QUE SE DEBE: REGIDORA DEL PAN

La regidora panista, Salomé Elyd Sáenz, aseguró que como fracción, están conscientes de que la cantidad que se les debe a los exdirectores es exorbitante.

"Estamos muy conscientes de que es una cantidad exorbitante para el municipio de Lerdo. Es imposible pagarlo todo en un solo pago. Mi propuesta de Cabildo fue que se hablara con los abogados de cada uno de los grupos de los extrabajadores y con los mismos extrabajadores para poder llegar a un acuerdo, de que primero no se puede pagar en una sola exhibición y que nos acepten pagar en mensualidades en lo que corresponde a los 26 meses que quedan de la administración".

Salomé considera factible que el Ayuntamiento pueda llegar a un acuerdo con ellos "y que se quiten algunos accesorios como los sueldos caídos, etcétera, y que estén conscientes de que Lerdo necesita ese dinero para llevar beneficios al resto de los lerdenses".

Adelantó que personalmente se encuentra en pláticas con algunos extrabajadores para ver en qué términos pudieran realizarse estos pagos.

Por su parte, el alcalde Homero Martínez Cabrera, este jueves comentó que ya hubo una extrabajadora que se acercó con él y que le hará una oferta.

"Traigo posibilidades de arreglar a una extrabajadora que ya se acercó. Voy a platicar con ella y quedamos de vernos en la primera semana de julio para hacerle una oferta", acotó.