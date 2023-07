Llama Claudia Sheinbaum a la unidad durante su visita a Saltillo

Durante la Asamblea Informativa la cual se llevó a cabo este domingo en Saltillo, la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no hay nada por encima de la transformación, y conservarlo hacia adelante, pues si están unidos, son invencibles.

Previo a esta Asamblea, se reunió con empresarios, productores del campo, empacadores y piscadores en el municipio de Arteaga; posteriormente trasladarse a la Plaza de Toros Armillita, en la capital del estado, donde además de morenistas de todo el estado, también se hizo presente el gremio magisterial.

Tras el inicio de su intervención, sostuvo que sin educación no hay transformación; además que la educación es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía, y los maestros y maestras de educación básica, media superior y superior, son como una extensión de nuestro hogar.

por lo anterior, dijo que se seguirá luchando para que la educación siga siendo un derecho en el país, además de recordar que el presidente de la República, echó para atrás la Reforma Educativa, otorgó su base a más de 800 mil maestros en el país, además de elevar sus salarios.

"Todavía hay mucho que hacer para apoyar al magisterio. Hay seguir trabajando para que todas las universidades y tecnológicos sean gratuitos, y para que haya más universidades y preparatorias, y para que ningún joven se quede sin educación, que es parte de lo que representa la cuarta transformación de la vida pública de México", afirmó.

En cuanto a salud pública, recordó que es un derecho, por lo que se está creando un nuevo modelo, como es el caso del IMSS Bienestar, pues nadie debe de tener la preocupación de que si alguien de su familia enferma, que siempre haya un gobierno, un estado que le de salud gratuita a cualquiera que enferme, desde la prevención hasta la atención más complicada de la salud.

Indicó, en cuanto a vivienda se refiere, que toda familia mexicana necesita de una vivienda digna, por eso tiene que ser un derecho el acceso a la vivienda, por lo que se tiene que seguir trabajando, porque esa es la verdadera dignidad de las familias mexicanas, tener educación, salud y acceso a la vivienda.

(ISABEL AMPUDIA)

"En Saltillo el transporte es poco y muy caro, cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad México se hicieron los teleféricos urbanos más grandes de todo el mundo, las colonias populares que viven en las laderas de la ciudad, se transportan ahora por el aire, por el cielo, y en vez de hacer dos horas apachurrados en una combi, ahora viajan en góndolas, en cabinas, y en vez de hacer dos horas, ahora hacen 40 minutos. Este transporte nuevo, innovador y seguro tiene un costo de siete pesos la tarifa", expuso.

Bajo este panorama, aseguró que en la cuarta transformación piensan en los que tienen, por eso la frese del presidente de "por el bien de todos, primero los pobres", porque quieren reducir desigualdades y quieren que todos los mexicanos y mexicanas vivan bien, dignamente.

"Pero durante 36 años se dedicaron a hacer unos modelos que no solamente, y aquí lo saben bien en Coahuila, se robaron pero todo, todo lo que pudieron, no solamente con mucha corrupción, si no que su concepción era que no había derechos, solamente privilegios, solamente mercancías, esa es la diferencia entre el modelo del pasado, que en algunos lugares todavía está pero que ya es del pasado a nivel nacional, y el modelo de la cuarta transformación de la vida pública de México", subrayó.

Añadió que es la diferencia entre lo que son los privilegios, las mercancías y la corrupción, y lo que son los derechos del pueblo de México.

Por tal motivo, llamó a la unidad, asegurando que en su movimiento lo más importante es el proyecto, además de recordar que pronto va a decidir una encuesta quien será la coordinadora nacional de defensa de la transformación.

"Tenemos que estar unidos, que no haya nada por encima de la transformación, eso es algo importante decirlo aquí, y de conservarlo hacia adelante porque si estamos unidos somos invencibles, y lo más importante no es la unidad allá arriba, en la élite, lo más importante es la unidad con el pueblo de México, por eso siempre decimos en MORENA: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México, mientras hagamos eso vamos a hacer invencibles", afirmó.

Finalmente, comentó que hasta el momento van muy bien en las encuestas, todas las buenas encuestadoras los ponen arriba como por diez puntos más o menos, "yo les pido que nos sigan ayudando y que sigamos trabajando por la cuarta transformación, que hagamos comités de defensa de la cuarta transformación, si nos organizamos hacemos historia".