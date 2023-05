Lenin Pérez rechaza declinar por Guadiana; señala a Mario Delgado por falta de alianza en Coahuila

Lenin Pérez, candidato a la gubernatura de Coahuila por UDC y el Partido Verde, aseguró que hay “una estrategia” para desanimar a la ciudadanía y que no participe en la jornada del 4 de junio, pero se dijo a la espera de un buen domingo electoral, detalló sus propuestas para La Laguna y, además, responsabilizó a la dirigencia nacional de Morena de la falta de alianza en este proceso.

Pérez Rivera estuvo este viernes en el Lado B de la noticia, en el foro de Siglo TV de El Siglo de Torreón, donde señaló, de cara a las elecciones en Coahuila, que se siente “muy contento” con el recibimiento que los ciudadanos han dado a sus propuestas y que tiene “un vínculo muy fuerte” con esta región.

PLANES PARA LA LAGUNA

Precisamente respecto a La Laguna, Lenin Pérez destacó que en Acuña, cuya administración municipal ha presidido, hay miles de familias oriundas de esta región, por lo que se consideró “identificado”, pues conoce “la nobleza, la valentía y lo rebelde que son los laguneros”.

Lenin Pérez rechazó declinar en favor de Armando Guadiana y responsabilizó a Mario Delgado por la falta de una alianza en la izquierda de Coahuila. (FERNANDO COMPEÁN)

Manifestó que durante sus recorridos y por lo que le ha indicado la ciudadanía, sus principales propuestas para La Laguna radican en temas como el agua, la movilidad, las adicciones y el acceso a la salud.

SEÑALA A MARIO DELGADO POR FALTA DE ALIANZA

En otros temas, Lenin Pérez reconoció que hay llamados desde la dirigencia nacional de Morena para que el Partido Verde, con el que Unidad Democrática de Coahuila (UDC) va en alianza en esta elección, llame al voto por los guindas y su candidato Armando Guadiana.

Sin embargo, dijo que al margen de lo que se decida desde la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México, está en sus manos la decisión respecto a su candidatura a la gubernatura de Coahuila.

En ese sentido, Pérez Rivera deploró los llamados de la dirigencia nacional morenista y señaló al líder Mario Delgado Carrillo como “el único responsable” de que los partidos de izquierda no hayan ido en bloque dentro de este proceso electoral en el estado.

Acusó que Mario Delgado está rodeado en Coahuila de “personas que lo tienen engañado”, advirtió que “es iluso el que yo decline por Guadiana, que no lo haría jamás porque para mí no representa un cambio” e insistió en que “el responsable de que no haya una alianza es el dirigente nacional de Morena, no nosotros”.

Lenin Pérez destacó que en Acuña, cuya administración municipal ha presidido, hay miles de familias oriundas de La Laguna, por lo que se identifica con los laguneros. (FERNANDO COMPEÁN)