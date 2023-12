LA NAVIDAD YA NO ES IGUAL

Estamos ya en plena época navideña y espero que esté disfrutando de hacer las compras de los regalos para los intercambios, para la familia, para la pareja, para los hijos… además de tener la oportunidad de visitar las tiendas que están repletas de gente que, igualmente, buscan con desesperación los regalos que necesitan para cumplir con sus compromisos navideños. ¡Qué padre!

El espíritu de la Navidad ya se siente y con él llegan las palabras que están relacionadas con esta época del año. Empezando por la misma palabra "Navidad", que no es muy difícil imaginarse que proviene de "natividad", que significa "nacimiento", ya que la base de esta celebración es precisamente el nacimiento de Jesús según la fe cristiana. ¿Por qué a la fecha le decimos Navidad y no "natividad"? Pues que yo sepa, no existe una razón específica, pero queda claro que, para referirnos a la celebración, decimos "Navidad" y para el acto del nacimiento, decimos "natividad".

Otras de las tradiciones en esta bonita época es el árbol de Navidad, la que, con el paso del tiempo, ha ido cambiando. Desde los antiguos germanos se usaban árboles a manera de adorno y en invierno, el uso de pinos fue lo más popular ya que resisten el frío y sus hojas siempre están verdes. Durante la edad media, los alemanes y escandinavos usaban ramas de pino para adornar el interior de sus casas durante el invierno, para que se sintiera un poco la naturaleza mientras llegaba de nuevo la primavera.

Los cristianos tomaron aquella costumbre de los árboles y modificaron el significado de la tradición, que era más bien usada para la adoración del dios del Sol y la fertilidad. Éstos -los cristianos- usaron pinos que son más duraderos que otros árboles, ya que lo que querían representar era el amor de Dios, como fuerte y duradero. Luego le fueron colgando cosas, como manzanas que representaban el pecado original y velas que era la representación de la luz de Jesucristo en el mundo. Luego, las manzanas pasaron a ser esferas -no sólo rojas sino de todos colores- y las velas se convirtieron en los foquitos de Navidad.

La estrella que se pone arriba del árbol es la estrella de Belén que guio a los Reyes Magos al lugar donde nació Jesucristo. Y luego vinieron los lazos que adornan también los árboles de Navidad, representando a las familias, amigos y personas queridas que se unen gracias a esta tradición.

Claro que los árboles de Navidad actuales han evolucionado tanto que ahora los lazos se cambiaron por listones, los foquitos ahora son avanzados leds -diodos- de colores que se controlan por medio de una app en el celular, y como adornos se usan mil tipos distintos de figuras, como: copos de nieve, bastones de caramelo, galletas de jengibre y mil cosas más.

¡Cómo cambian las tradiciones!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Daniel Hernández: He terminado mi postgrado, pero debo decir, ¿postgrado o posgrado?

LE RESPONDO. Las dos formas son correctas pero la Real Academia Española sugiere que le quitemos la 't' y que usemos "posgrado".

