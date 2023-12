Las palabras tienen la palabra

Me meto al X (o sea, al Twitter, aunque ya no se llame así) y encuentro temas que son tendencia porque están causando alguna controversia; entonces se arma la discusión entre los que defienden tal cosa y los otros, que la atacan. Imagínese si eso ocurriera físicamente, digamos, adentro de una gran sala, en donde se metieran miles de personas a discutir si el comentario o la acción de equis persona es buena o mala, ¡sería un desastre!

Además, el nivel de la discusión siempre es muy bajo, sin que se enfoque en algo constructivo o en llegar a una conclusión, por lo que se vuelve inútil… me refiero a la discusión, claro. Se convierte aquello en fútiles ataques y contraataques entre las personas hasta el punto en el que el tema original se pierde de vista, y la argumentación se "sustenta" totalmente en las falacias.

Digamos, nada más como un ejemplo de algo que rara vez sucede -ajá- que a equis gobernante se le descubre, en un video, que está recibiendo dinero de dudosa procedencia. Al cuestionar a dicho gobernante sobre tal acción, contesta: "quien sacó ese video a la luz pública es un abusador de mujeres…" Está bien, eso podría ser cierto o no, pero nada tiene que ver con que a nuestro ilustre gobernante lo hayan cachado con las manos en la masa… o bueno, en la lana, ¡en el dinero, pues!

Una respuesta así, que lamentablemente la podemos ver muy seguido en muchos lados, es un argumento llamado ad personam o ad hominem. "¡Pero espérate, que todavía no nos dices qué es una falacia!" me exclama un lector y tiene razón. La falacia es un engaño, una mentira, pero también es cuando aplicamos un argumento que parece válido pero en realidad no lo es.

Así, en el argumento anterior que le dije, es inválido el argumento de responder el cuestionamiento de recibir dinero ilícito presentando algún defecto de quien lo afirma -por más evidente que sea-, en vez de enfocarse en el hecho mismo. En nuestro ejemplo, el hecho de que el otro sea un abusador, no le quita lo corrupto al primero.

Así se usan a diario las falacias dentro de las discusiones, de las que poco se obtiene que sea algo realmente significativo. Cada vez más basamos nuestra conversación en este tipo de juicios que, aunque producen mucho ruido, no son verdaderos. Por eso, cuando alguien dice: "diez millones de mexicanos no pueden estar equivocados" en tal tema, es una falacia porque claro que sí pueden estar equivocados, cayendo en una falacia ad numerum, o sea, por número… el hecho de que muchos lo crean no lo hace automáticamente cierto.

De esta manera usamos las falacias para nuestra aparente conveniencia, lo que sin duda afecta a la comunicación útil. "Esta persona se la pasa atacando las acciones de nuestro gobernante porque de seguro recibe chayote (dinero) de quienes se oponen a nuestro gobierno", es una falacia de tipo cum hoc ergo propter hoc, es decir: "junto con esto, a consecuencia de esto", en la que se establece una relación causa y efecto entre dos cosas que no necesariamente la tienen… se puede suponer, pero no afirmar contundentemente si no se comprueba de manera lógica.

Hay muchos otros tipos de falacias, pero por hoy se ha terminado mi espacio, por lo que solo me resta despedirme: ¡hasta luego!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Primitivo Villarreal: "¿De dónde viene la palabra 'impostor'?"

LE RESPONDO: Un impostor es alguien que engaña o finge para dar apariencia de que algo es verdad. También es alguien que se hace pasar por otra persona. Proviene de imponere, que en latín significa "poner encima".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dijo Groucho Marx: "Es mejor callar y parecer estúpido, que hablar y despejar definitivamente las dudas".