UN CARRO CON ALAS

Cuando era niño, ver pasar un helicóptero me emocionaba, además que siempre me intrigó cómo ese aparato pudiera volar si no tenía alas. También me causaba una gran inquietud el extraño nombre tan diferente al de un avión: helicóptero. Me preguntaba, ¿por qué se llama así?, ¿quién decidió ponerle ese nombre y por qué?

Ahora me encuentro con que no era tan difícil la respuesta. La palabra helicóptero viene del griego helicos que se refiere a una espiral o hélice y pteron que significa ala. Razonándolo un poco, llego a la deducción de que el helicóptero es un vehículo que tiene alas de hélice… o mejor dicho, es un avión que en vez de alas tiene una hélice que hace esa función… ¿cuál función? Pues la de hacer que se pueda sostener en el aire.

Dije antes que el helicóptero es un vehículo y entonces surge la pregunta: ¿qué es un vehículo? Pues es un medio de transporte para personas o cosas. La palabra vehículo viene del latín vehere que es cargar, transportar o llevar.

Hablando de vehículos, es imposible dejar de mencionar al automóvil. El origen de esta palabra es fácil de imaginar: es un vehículo que se mueve impulsado por una fuerza generada en sí mismo. Por eso es auto-móvil.

Si le da "mello" subirse al helicóptero, entonces podemos irnos en una tranquila y frágil bicicleta. ¿De dónde salió la bicicleta y por qué se llama así? La bicicleta en su nombre lleva su esencia porque no me negará usted que, para que una bicicleta sea una real bicicleta, el requisito fundamental es que tenga dos ruedas y ese dato está en su nombre que viene del griego bis que significa doble y ciclos que es círculo o rueda.

Si a esos elementos les agregamos una pizca del diminutivo eta, el resultado será una linda y reluciente bicicleta, lista para llevarnos a pasear. De ahí se deriva también el nombre del monociclo -mono, de una rueda- que usan los payasos en el circo, el triciclo que utilizan los vendedores de nieves y la motocicleta, que es una bici motorizada que transporta principalmente a cobradores y repartidores.

Y ya me voy por el momento, como la cantante Shakira, que se fue en bicicleta a todos lados. Con su permiso.

ME PREGUNTA Jorge de la Vega: ¿Las palabras "síndrome" y "enfermedad" son sinónimos?

LE RESPONDO: No. Síndrome es el conjunto de síntomas que indican la presencia de una enfermedad.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Un buen carácter vale tanto como un buen patrimonio.