LA TECNOLOGÍA LO CAMBIA TODO

Ni modo, ahora sí que no queda de otra. Para los que todavía se resisten a utilizar la tecnología actual, cada vez es más difícil hacerlo. Un caso que conozco bien -y que a muchos les pasará también- es el de mi mamá, que ha ido aprendiendo a utilizar el smartphone o teléfono inteligente -aunque a veces se comporte como burro… el teléfono- para poder comunicarse. No tiene alternativa, mi santa madre, simplemente porque hasta para hacer las operaciones bancarias ahora es por medio del aparatito móvil.

También, la televisión que utiliza mi mamá ya no es como las de antes, las que nada más le prendías y siempre estaba en el mismo canal donde pasaban la telenovela. Ahora, al encender la pantalla se llena la imagen de apps que ofrecen un universo de opciones para ver… y luego falla el internet y ya no aparece nada de nada. Por cierto, app es una forma corta de application, que es "aplicación" o programa.

Es un auténtico reto aprender a usar tanta tecnología para personas de edad avanzada, como el caso de mi mamá. Y que quede claro, no es porque no tengan la capacidad de utilizarla, sino que simplemente no están acostumbrados a ella. Y eso mismo ya nos está pasando a los que venimos detrás, que ya no estamos jóvenes y tenemos tantas cosas en la cabeza como para además aprendernos todos los nuevos conceptos tecnológicos que constantemente surgen.

Para facilitarnos un poco más la vida, le voy a compartir ahora algunos términos que he visto relacionados con la tecnología de comunicación actual. Le aclaro que muchos de ellos están en inglés, porque generalmente se hacen populares antes de que exista una traducción aceptable y por eso así se les queda. Tal es el caso que le comenté hace un rato sobre la televisión, que ahora la usamos regularmente para ver servicios de streaming. El más popular de ellos se llama Netflix pero existen muchos otros y van surgiendo cada vez más. Se llaman streaming porque stream en inglés es un caudal, un arroyo, y este servicio se caracteriza porque el video lo podemos ver desde el momento en que se está "bajando" de internet y no tenemos que esperar hasta que termine de "bajarse", así que los datos se van recibiendo "como un río" a través de internet en "tiempo real".

Escuché el caso de un señor confundido porque al visitar un sitio de Internet le salía un anuncio diciéndole que recopilaban "galletas" del usuario. Bueno, decía cookies -que significa galletas en inglés- pero él se preguntaba: "¿cómo les hago llegar las galletas o ellos vienen por ellas a mi casa? Ni siquiera sé si tengo galletas…" Por supuesto que el pobre señor no sabía -ni tiene porqué saberlo- que las cookies son pequeños archivos de información que se guardan en el disco de su computadora o memoria de su teléfono, con el fin de recopilar algunos datos no personales del visitante y que son necesarios para navegar en la mayoría de los sitios de internet. De cualquier forma, el señor mejor fue a la tienda a comprar unas galletas, por si acaso.

Así existen miles de términos tecnológicos y cada día se suman nuevos, por lo que seguiré comentándolos, pero en otro momento porque por hoy, este espacio se ha terminado.

ME PREGUNTA Leonardo Medellín: ¿existe una palabra en español para engagement? Lo usan mucho en mi trabajo pero no encontramos un equivalente en español.

LE RESPONDO: Engagement es un término en inglés usado para medir la interacción entre los usuarios de las redes sociales y una marca o una empresa. No existe un término equivalente en español… Lo más cercano sería "compromiso" o "vinculación", pero no dan a entender exactamente lo mismo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: No eres Google, pero tienes todo lo que yo busco.