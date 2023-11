Las palabras tienen la palabra

Con la llegada del otoño, prácticamente sentimos que llegamos al fin del año… ¿o es el final de año? ¿Que no son lo mismo “fin” y “final”?

Primero hablemos del fin, que es el término de algo, como el de una película que se ha terminado y en tiempos pasados hasta se anunciaba al espectador poniendo la palabra “fin”. Un fin también es un motivo para hacer algo, el objeto para ejecutar una acción y de ahí nace la frase: “el fin justifica los medios”, que significa que las cosas que se hacen para lograr cierto objetivo, sean buenas o malas, están justificadas, es decir, que se aceptan como buenas.

“Al fin y al cabo que ni quería” le dice un niño a otro cuando éste le niega compartirle un pedazo de su chocolate, y la frase es una buena aplicación de fin. “¡Al fin llegaste!” dice la preocupada esposa a su marido cuando llega de madrugada y a veces hasta en un estado inconveniente, con el riesgo de que, si lo vuelve a hacer, ella quiera ponerle fin a esa tormentosa relación.

“Con el dinero que hemos gastado, a ver si podemos llegar a fin de mes…” es la expresión utilizada para decir si tendremos el dinero suficiente para los gastos necesarios.

“Bueno, y al final, ¿es lo mismo fin y final? ¡Ya díganos!” exclama un desesperado lector y yo le digo: sí (casi). Tanto fin como final comparten uno de sus significados como sustantivos, que es el de “término o remate de algo” y se pueden usar indistintamente. Sin embargo, en otros casos, cada una tiene su propio matiz y las usamos según el caso. Además, final tiene también la función de adjetivo, como cuando decimos que estamos “en la recta final”.

Existen un sinfín de frases que utilizan la misma raíz de la palabra fin, entendiendo que sinfín es eso: algo que no tiene fin, como lo infinito. Cuando una persona fallece, o sea que cuelga los tenis o estira la pata, que se muere pues, entonces es que llegó al final de su vida, y por eso nos referimos a él como el finado o la finada, porque ya se petateó, ya está sin vida porque se murió todito y para siempre.

¿Cuál es la finalidad de todas estas explicaciones? Pues, como le decía, nombrar algunas palabras relacionadas con el fin, y “finalidad” es otra de ellas, que describe el propósito por el que se hace algo. Y si un competidor o un equipo deportivo ha llegado a la prueba final, entonces se dice que es un finalista… ¿será el vencedor? Eso no lo sabemos hasta que finalice el final, ¿verdad?

Ahora, lo malo es que yo he llegado al fin —o al final— de mi espacio y es momento de despedirme. Hasta luego. Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. ME PREGUNTA Héctor Montes: "¿Cómo es mejor decir: 'nos vemos a fines de año' o 'nos vemos a finales de año'?" LE RESPONDO: Como expresiones son equivalentes; incluso la Real Academia Española establece que ambas tienen el mismo sentido de: "en los últimos días o meses de período que se indica". LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: He descubierto que la enfermedad que me impide hacer dieta se llama hambre.