las palabras tienen la palabra

HAY SEQUÍA SI NO LLUEVE

Un río o un arroyo, o un lago o estanque, cualquier espacio donde hubo o debería haber agua y no la hay se dice que está seco: un arroyo seco, por ejemplo. En general, lo seco es lo que no está mojado, es decir lo que no tiene agua u otro líquido, ¡claro! Después del baño uno se seca con la toalla. El verbo secar procede del latín siccare que quiere decir, pues, secar, eliminar el líquido de un cuerpo. Pero el adjetivo seco y el verbo secar tienen muchas otras aplicaciones.

Si la selección mexicana de futbol juega en el campeonato mundial y no mete goles en el primer partido, luego tampoco en el segundo… ni en el tercero… y así se la lleva por tiempo indefinido diremos que tiene "sequía de goles", lo que nos dejará secos de coraje a nosotros porque sin goles pues no "ganamos".

Un martini seco le pedía James Bond al cantinero… bueno, al barman para que se vea más fino. El martini se prepara con cuatro partes de ginebra y una parte de vermú -que es un licor de vino con infusión de diferentes hierbas y especies- y al pedirlo "seco" lo que solicitaba este personaje de acción es que le echaran menos vermú a su martini. El cantinero le preparaba una cuba libre y le decía "ya no pongas gorro, Jaime".

Hay otros alimentos que llevan algún líquido, pero cuando se preparan intencionalmente con menos de ese líquido se dice que están secos, así tenemos la sopa de fideo seco, el arroz seco o el yogur seco y hay frutas como la nuez, el cacahuate y la avellana, que por no ser frutas jugosas como la naranja, la manzana o el durazno, se les llama frutas secas.

Nos olvidamos de regar el arbolito que tenemos afuera de la casa y se nos secó, por no decir que se nos murió porque no lo cuidamos. Así decimos de cualquier planta que no se regó bien, del zacate que se secó y se puso amarillo, de la flor que está marchita por estar seca y hasta los vegetales que se han secado.

Cuando no ha llovido suficiente -o de plano nada de nada- nos llega la sequía, que es cuando todo se pone seco y entonces empieza a haber muerte, tanto de plantas como de animales, porque no hay agua indispensable para el alimento y para que tomen los animales. También cuando una persona no ha encontrado a alguna pareja con quien hacer "cuchi cuchi"… o sea, tener relaciones sexuales, se dice que está atravesando por un período de "sequía", en sentido figurado, obviamente.

"Una vieja larga y seca que le escurre la manteca" es una adivinanza que se dice entre los niños. Se refiere a una vela y en este caso el adjetivo "seca" no se le aplica a la vela porque le falte agua sino porque así se le dice también a algo o alguien que está flaco y enjuto -o sea seco y de pocas carnes- así como a quien te trata con poca cordialidad. A ese señor con cara de palo, se dice que un tipo seco, porque es áspero y desabrido en el trato.

Más ejemplos: tenemos tos seca cuando tosemos sin flemas; si escuchamos un golpe fuerte decimos que es un golpe seco. Algunas prendas es mejor lavarlas "en seco" para que no se maltraten; "me dejaron seco" dice el jugador cuando ha perdido en el casino todo el dinero que traía; y cuando hay elecciones entra en vigor la acostumbrada "ley seca" que prohíbe que se vendan bebidas alcohólicas en las tiendas y restaurantes, a lo que la gente responde comprando antes muchísima cerveza y vino, porque: "¡hay que prepararse por si acaso, compadre!"

Me he quedado seco de ejemplos, pero estoy seguro de que usted tiene más. ¿Los comparte?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Hilda Garza: En la expresión: "¿Por qué ya no me quieres?" ¿cómo debe escribirse la palabra porqué?

LE RESPONDO: En frase interrogativa, la forma correcta es "por qué", en dos palabras y con acento en la é.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dice el actor Marlon Brando: "Un actor es una persona que no escucha, a menos que estés hablando de él".