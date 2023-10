Las palabras tienen la palabra

"Ya no me alcanza para el gasto", así le dice la señora al marido -o el marido a la señora, dependiendo- porque el dinero que se gasta más rápido de lo que se gana; todo está cada vez más caro y son muchos "gastos". Bueno, así conocemos a la palabra "gasto" como emplear el dinero o los bienes para obtener determinado producto o servicio a cambio, o sea, para comprar.

Usamos también la palabra "gasto" para definir el uso que se le da a una cosa. "Ya es hora de comprarle zapatos al niño, porque la suela ya está muy gastada" y entonces agrégale otro gasto, además de los libros, las libretas y los útiles escolares que ya son más inútiles por lo gastados que están. "Chin, ¿por qué me gasté todo el dinero en las vacaciones? Es el drama de cada final de verano. Se gasta algo que se va deteriorando y podemos emplear también la palabra "desgastar", aunque ésta última es ligeramente distinta ya que se refiere a consumir algo poco a poco.

Está de moda gastar barba y por eso vemos a tantos barbones en la calle, con todo y el calorón que seguramente les da en la cara. Usamos también la palabra gastar en su sentido de usar, poseer o llevar. "El señor usa barba" es igual a "el señor gasta barba". "Será una mala broma que nos gastó el destino" dirían los actores en una telenovela. Es que las bromas también se gastan, o sea que hacerle una broma a alguien es: "gastarle una broma".

"Ya sabemos cómo te las gastas" le decimos a alguien que gusta de hacer cosas locas o no muy gratas. O si me pide dinero y ya sé como "se las gasta", mejor no le presto y le digo que "ando muy gastado", o sea que he tenido muchos gastos últimamente.

"Hemos reducido el gasto público" repite el gobernador cada vez que le ponen un micrófono. Sí, como ninguno de nosotros le va a revisar cuánto gastaron, entonces así se las gastan los políticos.

Los viáticos son los gastos que se hacen cuando se está de viaje, generalmente cuando una empresa manda a un integrante de la compañía a hacer algún trabajo en otro lugar. El problema es que algunos empleados salen muy "gastones" y quieren meter a viáticos de todo. "Es que hago un trabajo muy desgastante", dice el señor justificando que se gasta todo su dinero en cerveza.

Cuando se emplea el dinero en comprar cosas inútiles o inadecuadas a las necesidades del que lo emplea, decimos que eso es malgastar. Igualmente, cuando alguien quiere aprovecharse de ti o usarte, debes decirle: "no gastes mi tiempo", que es casi igual que: "no me hagas perder mi tiempo".

Caso curioso el del verbo engastar que, aunque es parecido, no tiene relación directa con gastar. Engastar es encajar y embutir una cosa en otra, por ejemplo: "una esmeralda engastada en oro".

Ya me "gasté" todo el espacio de hoy, por lo que me despido de usted.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Fernando Navarrete: Tengo una casa que quiero poner en renta. ¿Cómo es correcto decir: "se renta", "en renta" o "se alquila"?

LE RESPONDO: Es correcto usar cualquiera de las tres formas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dice Ernest Hemingway: "La obra clásica es un libro que todo el mundo admira, pero nadie lee".