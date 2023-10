Las palabras tienen la palabra

En la ciudad de Monterrey —en donde vivo— hay muchos cerros y cada uno tiene su nombre. Por supuesto que el más conocido es el Cerro de la silla porque es emblemático, gracias a que tiene forma de una silla de montar; otro muy famoso en estas norteñas tierras es el Cerro de las mitras, y también hay colonias que llevan el nombre de Mitras.

Usted pregúntele a prácticamente cualquier habitante de Monterrey y su zona metropolitana sobre el Cerro de las mitras o de la colonia Mitras y le sabrán decir dónde están, pero si les pregunta qué es una mitra, ahí muchos empezarán a “cascabelear”, porque no saben el significado. Si no se lo sabe usted, no se preocupe que para eso estamos: una mitra es el “gorro” que utilizan tradicionalmente los obispos y arzobispos—entre otros eclesiásticos— y que es como un sombrero alto y puntiagudo.

Así se llama el cerro que le comenté porque precisamente su forma en la partemás alta asemeja a unas mitras… claro, usando la imaginación, como siempre pasa cuando se le halla una forma a un cerro. Y ya que andamos con mitras y tradiciones cristianas… ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué festejamos la Navidad el día 25 de diciembre? “Claro, porque es el nacimiento de Jesús”, dirán prácticamente todos y tienen razón, pero ¿por qué el día 25? Si en ninguna escritura sagrada se ha encontrado que esa sea la fecha de su cumpleaños.

Ahí es donde entra Mitra. Los persas adoraban al sol —les encantaba broncearse— y esa era una de las costumbres que heredaron a los romanos, que aunque vivían “de la greña”—es decir, en combate, los persas y romanos— se pasaban costumbres como ésta. Total, que los romanos terminaron creando el mitraísmo, que era la adoración de este dios del cual siguen existiendo esculturas que lo representan, como una que está en la ciudad de Londres, donde se ve a Mitra matando a un toro… a ver si no la remueven por “promover” la crueldad animal. Los romanos le dedicaban un día entero al Sol y ese era el domingo… por eso en inglés es Sunday, el día del Sol.

Lo más curioso es que, según la historia, Mitra era un dios que vino al mundo terrenal en una cueva, en donde llegaron losmagos a adorarlo, unos magos que fueron guiados por una estrella. El dios del Sol, Mitra, cumplía años, ¿se imagina usted cuándo? Sí, el 25 de diciembre. También se dice que Mitra fue asesinado y que luego se levantó de entre los muertos, y que esa resurrección sucedió en primavera, además de que tenía discípulos que comían pan y vino en una cena de comunión.

¿No le parece familiar todo esto? Cuando ya caía el imperio romano, el emperador Constantino no sabía muy bien si imponer nuevas costumbres cristianas o dejar los cultos que ya existían —como el de Mitra—, a lo que finalmente decidió que el cristianismo sería la religión oficial pero, para que no hubiera bronca, tomaron las costumbres y los ritos paganos y los adaptaron —sin cambiarle mucho diría yo— al cristianismo.

Como ya estaba todo hecho, pues fue más fácil tomar las costumbres ya arraigadas y nada más cambiar de dios, y así fue comoel cristianismo adoptó el 25 de diciembre —el nacimiento de Mitra—para el nacimiento de Jesucristo. Y con estomeretiro, pensando que ya faltamenos paraNavidad. ¡Qué rápido! ME PREGUNTA Lorena Rocha: Me sé muy bien las vocales, pero lo que no sé es cómo son sus plurales. ¿Sería las 'as', las 'es', o cómo? LE RESPONDO: El plural correcto de las vocales es: aes, es, íes, oes y úes. Para la 'e', también puede usarse ees.