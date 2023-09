las palabras tienen la palabra

UNA POLÉMICA QUE NO ES POLÉMICA

Yo siempre me reía, pero ya no me río cuando mencionan unas quesadillas de champiñones o de flor de calabaza o de huitlacoche. La razón tiene una lógica aplastante: si son quesadillas no pueden ser más que de queso. Luego salieron por ahí unos falsos etimologistas que afirman que la palabra quesadilla no proviene de la palabra queso… y muchos les creyeron. ¡Son puras mentiras! Si a usted le dicen eso no les haga caso… y luego salen ellos con su "fabuloso" razonamiento y te preguntan: "¿a poco crees que el pan de muerto lleva realmente pedazos de muerto?" ¡Qué manera tan pobre de razonar!

Claro que las quesadillas se llaman así por el queso. La explicación es muy simple: todas las quesadillas traen una buena cantidad de queso, pero si usted pide unas de flor de calabaza, le van a dar unas riquísimas empanadas en tortilla de maíz, con bastante queso y además el delicioso guisado de flor de calabaza. O sea que las quesadillas traen queso y algo más, por eso se llaman así.

A las quesadillas ahora también se les llama "quecas", que no es otra cosa mas que la palabra "quesadilla" pero recortada. Suena más "de moda" entre los chavos decir: "vamos por unas quecas" que decir simplemente: "vamos por unas quesadillas"; como que así no se escucha tan cool, tan "onda" o como sea que digan ahora los jóvenes.

En este tipo de comida que llaman "estilo México", refiriéndose a la Ciudad de México y sus alrededores, encuentra uno tantas opciones que a la mera hora no sabes ni qué pedir. Yo voy frecuentemente a uno donde ofrecen, además de las quesadillas, huaraches, tacos y muchas cosas más.

Refiriéndome a las quesadillas me encuentra con una variedad asombrosa de opciones. Puedo pedirlas de champiñones o de papas con chorizo, o de rajas con queso, por ejemplo. Las rajas se refieren a trozos largos de chile poblano que es el que se usa para hacer chiles rellenos.

Una buena experiencia gastronómica será pedir las quesadillas de epazote, una hierba comestible que se agrega a muchos guisos y les mejora mucho el sabor, aunque el nombre que es de origen náhuatl es algo no muy exquisito. Epazote en la lengua de nuestros aborígenes significa "orines de zorrillo", así que usted sabe si le entra o no.

Otra opción muy aborigen es el huitlacoche o cuitlacoche, que es un hongo negruzco parásito del maíz de aspecto horrible pero sabor delicioso. La flor de calabaza es otra opción muy recomendable o los champiñones. Su nombre viene del francés champignon y es también un hongo comestible.

Opción muy propia de nuestros antepasados es el huazontle, una planta de florecillas comestibles que también se usa para darle mejor sabor a los frijoles y a otras comidas. La palabra huazontle en náhuatl se refiere a que es una plantita fina como un cabello.

¿Qué otros ingredientes utiliza usted para hacer unas deliciosas quesadillas? Además de queso, por supuesto.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Lorenzo Ledezma: La palabra arcoíris, ¿se escribe así, junta o separada en dos palabras?

LE RESPONDO: Se puede escribir de las dos maneras: arco iris o arcoíris. Recuerde que cuando se escribe en una sola palabra debe llevar acento en la primera 'i'.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: A algunos se les considera grandes porque también se cuenta el pedestal en el que están parados.