Las palabras tienen la palabra

Le recomiendo muy atentamente que se fije cuando escribe ciertas palabras porque una letra puede cambiar totalmente su significado y, por lo tanto, el sentido de la frase. Por ejemplo, una cosa es abrasar que es calentar mucho algo, específicamente convertirlo o envolverlo en brasas, y otra muy diferente es abrazar que se refiere a rodear con los brazos, generalmente en señal de afecto.

También es diferente gravar que se refiere a la aplicación de una cuota o un impuesto y otra es grabar que significa labrar algo en una determinada superficie o bien registrar imágenes y sonidos en un medio adecuado —con la cámara de un teléfono celular, por ejemplo— y también puede referirse a registrar algo en la memoria.

En anuncios comerciales, cuando hay alguna promoción especial, se acostumbra a decir que algo se puede obtener “totalmente gratis”. Esta expresión es un pleonasmo, porque lo gratuito siempre es totalmente gratis. Si cuesta, aunque sea una cantidad mínima, entonces ya no es gratis, por lo tanto, en la expresión sale sobrando el adverbio “totalmente”.

Cuando nos referimos a una persona que cumple muchos años de trabajar en una empresa, frecuentemente se usa la frase “se dice fácil…” pero es incorrecta. Lo adecuado sería “se dice fácilmente”.

Le recuerdo también que los verbos forzar y reforzar son irregulares. Eso significa que es incorrecto decir por ejemplo “yo forzo” y “yo reforzo”.

Lo correcto es “yo fuerzo” y “yo refuerzo”. Para que no se le olvide, asocie estos verbos con “contar”. Si se dice “yo cuento” y no “yo conto”, lo correcto será “yo fuerzo” y “yo refuerzo”.

Con frecuencia me preguntan si la palabra correcta es fútbol o futbol y debo aclarar que ambas formas se consideran correctas. Los españoles dicen fútbol y nosotros decimos futbol. Algo parecido sucede con béisbol y beisbol, así como con vídeo y video.

Durante mucho tiempo se consideró incorrecto el uso de “bien” como sinónimo de “muy”. Ahora se ha reconocido como válido, entonces ya podemos decir, por ejemplo: “estás bien grande” en lugar de “estás muy grande” y nadie debe enojarse por eso.

La palabra “mas” sin tilde, es decir, sin acento, es una conjunción equivalente a “pero”. En cambio, cuando es adverbio de cantidad, sí lleva tilde. Ejemplo: “Me caí y me dolió mucho, mas lo que me dolió más fue el ridículo que hice”.

ME PREGUNTA Kat Treviño: ¿Se puede ser comensal aunque uno no coma sal? LE RESPONDO: Pues claro, porque los comensales son los que comparten una misma mesa. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano y nunca dejes de soñar como niño.