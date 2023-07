PUEDE JUGAR CON EL LENGUAJE

No me extrañaría para nada que usted, mi apreciadísimo lector, conociera los calambures, retruécanos, aforismos, albures y algunos otros juegos de palabras que nos parecen ingeniosos. ¿Y si no los conoce? Pues para eso está "su seguro servilleta", o sea yo merengues, para explicarle.

Primero tenemos el calambur, que se produce alterando el orden de las sílabas de una palabra para darle un significado distinto: "plátano es" y "plata no es". Otros ejemplos serían: no se aburra / No sea burra; mi madre estaba riendo / mi madre está barriendo.

Tenemos también al retruécano, que es un juego de palabras que vemos muy comúnmente, en el que se da diferente significado a los términos. El clásico "no es lo mismo" aplica aquí:

No es lo mismo: decir todo lo que se piensa, que pensar todo lo que se dice.

No es lo mismo: huele a traste que atrás te huele.

No es lo mismo: tener un hambre atroz que tener un hombre atrás.

No es lo mismo: quiero tubérculo, que… bueno la idea ya se captó, ¿verdad?

Y ahora veamos, ¿qué son los aforismos? El Diccionario de la Real Academia Española define al aforismo como: "máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte".

Algunos ejemplos:

• Un intelectual es una persona que ha descubierto algo más interesante que el sexo.

• No se debe tener relaciones sexuales antes de la boda, porque se corre el riesgo de llegar tarde a la ceremonia.

• Un egoísta es una persona que se interesa más por sí misma que por mí.

Para terminar con este comentario tenemos el albur, que es una frase de doble sentido que tiene referencia con el acto sexual, y esos ejemplos mejor se los debo para otra ocasión. Por lo pronto, aquí están algunos otros juegos de palabras, a ver si usted puede identificarlos:

Mi nuevo libro está agotado. Se cansó de esperar a que lo leyeran.

La esposa del perito no es una perita… en dulce.

Declaran a San Expedito santo patrono de los Alcohólicos Anónimos.

Pedí un chile relleno y me comí sólo la mitad. La otra mitad se quedó a medios chiles.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Ximena Fuentes: ¿Qué sonido emite el elefante?

LE RESPONDO: El elefante barrita, del verbo barritar. Así se llama el sonido que hacen, y en general, el de todos los animales que hacen berridos.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Los psiquiatras dicen que, de cada diez personas, cuatro tienen problemas mentales. Usted, por si acaso, revise a tres amigos suyos.