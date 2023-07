las palabras tienen la palabra

NOS GUSTA MUCHO CRITICAR

Hay que ser sinceros y reconocer que las críticas hacia lo que alguien hace mal fluyen muy fácilmente, nos brotan casi espontáneamente, pero cuando alguien hace bien las cosas, pocas veces le brindamos un elogio.

La palabra elogio significa alabanza, hacer notar las cualidades o las habilidades o el esfuerzo o dedicación que una persona le puso a una acción para que estuviera bien hecha, para que fuera digna de elogio y sin embargo, muy frecuentemente no lo recibe.

Aún entre los miembros de una familia vemos que sólo se escuchan críticas, es una costumbre muy común. Cada día estamos siendo más intolerantes con el papá, con la abuela, con el hermano o con el hijo, con gente a la que queremos de corazón, pero nunca se lo decimos.

No nos damos cuenta de que con esa actitud estamos orillando a que la gente sea cada vez más indiferente, que le importe poco si hace bien o mal una cosa. De todas maneras nadie le va a "echar porras" pero si algo sale mal, entonces sí le vamos a echar el caballo encima, recriminándole: "¿por qué no te fijas?" o alguna frase por el estilo.

Las chicas jóvenes, adolescentes y aún casi niñas se van gritando, aullando detrás de un artista porque canta bien o porque es muy guapo o porque es muy famoso sin darse cuenta de que todo es fruto de la mercadotecnia, que detrás de ese ídolo hay gente que está ganando mucho dinero gracias al apoyo de sus fans. ¿Por qué? Porque en casa jamás reciben una palabra de aliento cuando hacen algo bien y entonces se vuelven superficiales, totalmente frívolas.

Hay una gran falta de comunicación en las familias y por lo mismo es muy difícil que los hijos confíen en los padres, que les cuenten sus problemas y que escuchen sus consejos porque: "¿para qué? Si no me van a entender. Lo único que saben es decirme lo que no debo hacer, según su criterio, pero nunca me dan una palmadita en la espalda, nunca me demuestran su cariño".

Dicen los especialistas: "comencemos a dar más valor a nuestra familia, amigos, alumnos, empleados. Elogiemos al buen profesional, alabemos la actitud positiva, la ética, la belleza de nuestras compañeras, el buen comportamiento de nuestros hijos".

Esto es especialmente importante hacerlo ahora, en una época en que la comunicación se vuelve más superficial y existe tanta influencia de las redes sociales. Valoremos las cualidades; los elogios son la motivación principal en la vida de cualquier persona.

Desde hoy, todos los días al levantarme me haré el propósito: hoy no voy a juzgar negativamente a nadie. Hoy no voy a criticar. En cambio, le diré a la gente que conozco y que quiero lo maravillosa que es. ¡Con eso yo también me voy a sentir maravillosamente bien!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Verónica Macías: Acabo de leer que el noticiario es el programa donde se dan noticias y el noticiero es la persona que las dice. ¿Es así?

LE RESPONDO: Hace tiempo que la Academia de la Lengua declaró que es correcto llamarle noticiero también al programa, porque es el programa que da noticias.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La inteligencia le fue concedida al ser humano para que pudiera dudar.