EL HIPOCORÍSTICO ES DE CARIÑO

Yo tenía un amigo al que le decíamos Fito, que es el hipocorístico de Adolfo o de Rodolfo. ¿El hipo qué? El hipocorístico es el nombre con el que llamas a alguien por cariño: Pepe por José o Chuy por Jesús, por ejemplo.

Casi siempre el hipocorístico es una descomposición del nombre real, como si lo estuviera pronunciando un bebé que todavía no tiene la dentadura completa y no puede hablar bien, que dice Fito por que no puede decir Adolfito o Rodolfito.

Pero apodos aparte, "fito" es una raíz griega que deriva de phyton que es una planta, o más bien debo decir "la planta" porque el concepto es genérico. De ahí podemos hacer la brillante deducción de que las palabras que llevan en sí la partícula "fito" se refieren a algo relacionado con las plantas. No a plantas eléctricas ni a las plantas de los pies, sino a los súbditos de ese reino inmenso y rico que es el reino vegetal.

Si te mencionan a un ser que es fitófago, lo que te están señalando es a alguien que se alimenta de vegetales, o sea que es vegetariano y si es un animal, se le llama generalmente herbívoro que significa que desayuna, almuerza, come y cena hierbas, aunque a veces decida ampliar el menú a otros especímenes del reino, que pueden no ser precisamente hierbas sino arbustos e incluso árboles, raíces, flores y frutos.

La fitología es el estudio de los vegetales, ciencia a la que nosotros nos acostumbramos a llamar botánica a pesar de que nada tiene que ver con todo eso que se come para acompañar las bebidas y a lo que llamamos botana.

También existe en este mundo la fitoterapia. Así se le llama al tratamiento para enfermedades del ser humano, cuando se hace por medio de plantas.

Y de aquí, si usted me lo permite y sin alejarme mucho, paso a referirme a otro vocablo latino parecido a "fito" pero que se refiere a la fe. Me refiero a "fide".

Lo que se califica de fidedigno es que se le considera "digno de fe". El adjetivo fidedigno se aplica, por ejemplo, a la transcripción de un texto. "Yo copié este texto o hice este escrito y es fidedigno, es decir se puede tener confianza plena en que no contiene errores ni falsedades, se le puede tener fe. Es confiable".

De hecho, cuando una acción se ha realizado de buena fe, se aplica la expresión latina bona fide que quiere decir "de buena fe". Yo hice esta acción bona fide, digo cuando quiero señalar expresamente que lo hice de buena fe, es decir con buena intención, sin ganas de perjudicar a nadie.

Del vocablo fide deriva fidelis que se refiere a fiel y ¿cuál es la característica de alguien que es fiel? Pues que se le puede tener fe, que se puede fiar o confiar en que sus acciones siempre están motivadas por una intención muy definida, favorable siempre a los mismos intereses.

La expresión papal de un país "siempre fiel" en latín sería semper fidelis y habría de referirse a un México confiable porque siempre se apega a las reglas y principios que establece la religión. Eso es lo que dice el Papa con su expresión de que México es siempre fiel.

ME PREGUNTA Paty Ayala: el diminutivo correcto de tren, si es trencito, trenito o trenecito.

LE RESPONDO: Lo correcto es esto último: trenecito.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Visto en un aviso: "Se hacen divorcios en 24 horas, satisfacción garantizada. Si no queda usted contento, le devolvemos a su cónyuge".