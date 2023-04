las palabras tienen la palabra

GENUINO Y DE RODILLAS

"¡Así que te crees muy superior a los demás! Te crees muy salsa ¿no?" Para decir eso, antes se usaba mucho la palabra "fufurufo": "te crees muy fufurufo".

La primera pregunta lógica sería: ¿y qué es un fufurufo? Pues eso, un tipo que se siente "bordado a mano", que pretende ser "la divina garza" o "la última Coca en el desierto". Fufurufo es aquel que pretende ridículamente ser de una clase social más alta que aquella a la que realmente pertenece. Pero en sentido literal, ¿hay algo que se llame fufurufo? No, ese es su sentido literal y así está en el Diccionario de la Lengua Española.

Otra cosa que yo siempre me he preguntado y mucha gente también me ha cuestionado: ¿Por qué se les llama ingenios a los lugares donde se produce el azúcar? Ingenio es, en su origen, el arte de tener buenas ideas, de ahí se extendió a nombrar a los productos de las buenas ideas. Así que la producción de azúcar, que antes se hacía con técnicas artesanales, mejoró cuando alguien tuvo el ingenio de crear maquinaria y técnicas para este propósito.

La palabra ingenio me trae a la mente un vocablo parecido que es "lo genuino" y que tiene un curioso origen. Me refiero a la palabra genuflexión que es arrodillarse, del latín genu flexio, literalmente, "doblar la rodilla" y la palabra "genuino", que también es derivada de genu-. Proviene de una antigua costumbre de los etruscos, heredada por los romanos por la cual un padre ponía a su hijo recién nacido sobre la rodilla, como manera de expresar que lo reconocía como suyo, o sea, declararlo genuino, confirmando que era su hijo legítimo.

Usted muy probablemente sabe lo que es una viñeta: es un dibujo o escena impresa en un libro, periódico, etc., que suele tener carácter humorístico, y que a veces va acompañado de un texto o comentario. En su origen, viñeta es un diminutivo de viña, porque esos dibujos generalmente representaban cepas, uvas, ramas y hojas de parra. ¿Cómo la ve?

Una que ya es muy sabida pero que todavía hay gente que se sorprende al saber el origen de esta palabra: aguacate. El nombre de esta deliciosa fruta -porque es fruta- proviene del náhuatl ahuacatl que significa testículo. ¡En serio? Claro que sí, es en serio. ¿Y por qué? Pues solamente basta con ver la forma del aguacate, sobre todo cuando está colgando del árbol, un poco ladeado.

Y ya casi me despido con una palabra que usamos mucho en nuestro vestir: los jeans. Estos pantalones conocidos también como "vaqueros" se usan mucho por su gran resistencia, pero resulta que no fueron creados en Estados Unidos sino en Europa, en donde el material se inventó en la ciudad de Génova. A los marineros que portaban estas prendas se les llamaba jeans, porque eran de Génova.

Por el momento, tengo que despedirme, pero luego le cuento más historias de las palabras, ¿sí?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Cristina Espíndola: ¿Qué significa la palabra bizarro?

LE RESPONDO: Bizarro en nuestro idioma significa valeroso, esforzado. Algunas personas se confunden porque bizarre en inglés significa algo muy diferente: extraño, estrafalario o grotesco.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dijo Charles Chaplin: "El tiempo es el mejor autor. Siempre encuentra un final perfecto".