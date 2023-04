Las palabras tienen la palabra

Hay una gran cantidad de frases y dichos populares que utilizamos en nuestro lenguaje para adornarlo y darle un toque más ligero y menos solemne, o bien, para destacar alguna cosa. Muchos de ellos tienen algún tipo de moraleja implícita por ahí, mientras que otros solamente se usan por la rima o porque, al decirlo, se escucha bien. Y si usted me pregunta si conozco algunos de estos dichos, yo le respondo: ¡me canso ganso!

Estos dichos van y vienen, se dejan de usar y luego se ponen otra vez de moda porque alguien conocido los dice, por ejemplo, en la televisión, que es el caso de “me canso ganso”, que bien podemos completarlo diciendo: “Me canso ganso, dijo un mosquito cuando volar ya no pudo”. O bien: “me canso, me fatigo y me sofoco”. ¿De dónde salió ese dicho? La verdad es difícil saberlo con exactitud.

Existen numerosas versiones, que van desde la que explica porqué se trata de un ganso y no de un pingüino —por ejemplo— hasta las que dicen que es forma modificada del conocido español “me cago”, que es una frase muy usada en España pero que usarla en México suena mucho más fuerte, por eso se “suavizó” cambiándola a “me canso”. ¿Y el ganso? Pues es nada más para que rime.

Pero yo lo que quería era compartirle a usted algunos dichos que empiezan con la letra ‘m’, para que —si usted quiere, claro— los use ahora que están —y seguramente estarán— de moda:

¿Me comprendes Mendez o te explico Federico? —esta frase está muy clara e irónicamente no necesita explicación.

Me haces lo que el aire a Juárez, nomás le tiró el sombrero. —O sea, que no me haces nada, ni me despeinas.

Me importa un comino o me importa un bledo. —¿Y qué es un bledo? Es un tipo de planta comestible que los griegos consideraban insípida, así que no le daban valor.

Me lleva el tren. —Expresión de enojo ante una situación, que se puede decir de formas más groseras… usted ya sabe.

Mente sana en cuerpo sano. — Viene de una cita latina de las Sátiras de Juvenal. En latín, la cita completa es: “Orandum est ut sit mens sana in corpore sano” y la intención era resaltar la necesidad de orar, no en el sentido que la usamos actualmente.

Meter la pata. — Cuando te equivocas en algo, como si literalmente metieras el pie en un pozo.

Me muero de la risa. —Pues claro que no te mueres si te ríes, así que es una frase en sentido figurado… ¡figúrese!

Hay miles de frases más, ¿cuáles conoce usted?

ME PREGUNTA Óscar Fuentes: ¿Es correcto el uso de “de perdido” como “de perdido págame”? Lo he escuchado como “de perdida” también... ¿cómo es correcto?

LE RESPONDO: Generalmente estas expresiones nacidas del habla popular no están reguladas por la Academia. Creo que la expresión “de perdido” es una forma corta de decir “De lo perdido, lo que aparezca es bueno”. Entonces, está bien usarlo así, en masculino o sea “de perdido”.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Era un tipo tan ignorante que creía que el Can can era un baile de perreo.