MUSIQUITA PARA AQUELLITO

Cuando vamos al gimnasio -si es que vamos- nos ponen música muy activa que nos da ánimos para hacer ejercicio. Cuando vamos a bailar, pues con mayor razón… ni modo que bailáramos sin música. En el súper, en un restaurante, hasta en un cortejo mortuorio, casi en cualquier actividad hay música que nos impulsa a hacer mejor lo que hacemos.

Pues sí, hay música casi para todo, hasta para… eso. Música para hacer el amor, música para darle su lugar a la actividad sexual. Para esas cosas, ha de haber muchos y muy diferentes gustos. En la actualidad, la música de reggaetón es muy explícita y no dudo de que, con su letra tan directamente sexual, haya quien la use para tales actividades.

Hace tiempo, Daniel Mullensiefen, psicólogo británico desarrolló un estudio porque quería saber cuáles son las piezas preferidas por la gente común para tener relaciones sexuales.

Yo puedo pensar en algunas: El bolero de Ravel puede ser, por su tonadita repetitiva y su desarrollo in crescendo puede ser un buen estimulante para ambientar la actividad. Otra pieza que relacioné de inmediato con la referida encuesta es: Je t'aime mai non plus, título en francés que en español se traduce como: Yo te amo, yo tampoco. La compuso Serge Gainsbourg y la grabó en 1968 con la voz de Brigitte Bardot que era la diosa sexual en esa época. Es una pieza cadenciosa donde sólo se escuchan palabras murmuradas casi en secreto, que ciertamente parecen dichas por una pareja dedicada plenamente al cuchi cuchi.

El raro título es una paráfrasis, es decir una alusión a una frase que dijo el pintor Salvador Dalí criticando a su colega Pablo Picasso que pregonaba ser comunista. Dalí dijo: "Picasso es comunista, yo tampoco", o sea que, para nada.

Pues resulta que las dos piezas aludidas estaban en la encuesta del británico junto con otras. Seguramente estaba una canción, mucho más actual, que es especial para esta actividad: Careless Whisper de George Michael, con las notas del saxofón que prenden a cualquiera. También están incluidas las canciones de Barry White que no sólo me parecen poco excitantes, sino aburridas, pero pues cada quien…

Está también Unchained Melody de Righteous Brothers y dos canciones de Marvin Gaye, que a mí en lo personal me parecen más románticas que sexuales, que no es lo mismo. En todo caso yo hubiera incluido Fever, una pieza así como muy cachonda también de los años 60 interpretada por Peggy Lee, acompañada sólo por un bajo y una batería muy básica.

Antes de retirarme déjeme aclararle que la palabra cachondo está en el diccionario de la Real Academia Española y dice, entre otras cosas, que es lo que se refiere a una persona que denota apetito sexual.

Así, tal cual.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Chuy Hernández: ¿Cómo es correcto: arriar la bandera o arrear la bandera?

LE RESPONDO: Arriar es hacer descender algo, por ejemplo, en este caso la bandera. Arrear, por otro lado, es azuzar a las bestias para que caminen.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Habla siempre con franqueza y evitarás la compañía de la gente ruin.