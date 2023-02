las palabras tienen la palabra

CÓMO ES QUE VOLVÍ A CAER

"Este vino me está cayendo muy bien", dice mi compadre muy complacido y yo replico: "¿Pues cuándo te ha caído mal?" Bueno, es que el verbo caer originalmente se refiere a alguien o algo que se mueve de arriba hacia abajo impulsado por su propio peso, pero tiene muchas otras aplicaciones, como ésta que le da mi compadre, queriendo decir que el vino que está tomando le está produciendo un gran placer.

Cuando una persona nos resulta antipática decimos que "no me cae…", mientras otros más coloquialmente dirán que "les cae muy gordo" aunque el individuo esté tan flaco como un fideo.

Me gané una lana en la lotería, y este dinerito me cayó del cielo, es como decir que al afortunado le llegó muy oportunamente, cuando necesitaba resolver algunas urgencias monetarias. Así como el vino le cayó muy bien a mi compadre puede ser que alguien se queje: "Fíjate que los tacos que me comí hace rato me cayeron muy mal y ahora siento náuseas y dolor de estómago. Eso me pasa por tragón".

A un ladrón que lo atrapan in fraganti se dice que le cayeron "con las manos en la masa" aunque la masa no haya sido precisamente eso, sino un lote de joyas que se estaba tratando de robar. En ese momento "le cayó" la policía y se lo llevaron arrestado.

Una persona que se traga un engaño se dice que "cayó en la trampa" o también que cayó en el garlito, cuando el garlito originalmente es una trampa para atrapar peces. Una fecha se dice que cae en cierto día de la semana… a lo mejor el día festivo cae en lunes así que vamos a hacer puente porque se junta con el fin de semana y va a haber tres días de asueto consecutivos.

"Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría cómo diablos fui a caer", se lamenta cantando Cuco Sánchez y a una persona que es descubierta cometiendo un delito si tiene algo de vergüenza sentirá que se le cae la cara. También se cae en la cuenta de algo o "fíjate ¿qué crees? Que nos cayó mi suegra de visita y ahora no se quiere ir".

El sol cae cuando se pierde en el horizonte ocultándose a nuestros ojos y entonces decimos que algo ocurrió "al caer la tarde" o que la noche cayó inexorablemente, o sea, que es inevitable.

También cae un presidente cuando es derrocado y todo un imperio como nos dice la historia que cayó el Imperio Romano cuando le llegó la decadencia… y yo por lo pronto me retiro esperando que mis comentarios le hayan caído bien a usted y a todos mis amables lectores.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Saraí Hernández: ¿Qué significa feble?

LE RESPONDO: Feble significa flaco, débil.

LAS PALABRAS TIENE LA PALABRA: Una idea fija parece siempre una gran idea, no por ser grande sino porque llena todo un cerebro.