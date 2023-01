EL ADULTO YA CRECIÓ

Por lo general pensamos que al niño o niña que empieza a dejar de serlo, cuando entra en la edad de la pubertad, se le llama adolescente porque adolece de algo y le damos a "adolece" el sentido de "carece" "como que le falta algo". ¿Qué? ¿experiencia? ¿desarrollo?

Pues no, porque el origen de la palabra adolescente no va por ahí… no es el participio activo del verbo adolecer. En ese caso sería adolecente con 'c'.

El verbo adolecer es "padecer una enfermedad habitual" y sus etimologías, es decir, sus raíces son: a que significa cabalmente, doler que significa sufrir y ecer, que es la terminación en modo infinitivo.

En cambio, adolescente viene del latín adolescens, participio activo de adolescere que en latín significa crecer, desarrollarse, ser criado o alimentado.

El adolescente es el creciente, el que está creciendo. Su raíz etimológica es la misma que la del adulto, que es como el participio pasivo irregular de adolescens.

El adulto, en cambio, es el que ya creció, como si dijéramos "el adolescido", si existiera esa palabra. Tampoco hay que confundir adulto con adúltero porque las consecuencias pueden ser trágicas. Así empiezan muchos dramas pasionales y también es el tema de muchos chistes.

El origen etimológico de la palabra adulterio es latino y está en ad (hacia...) y alter (otro...). O sea que el adúltero es el que se va con otro... con otro cónyuge, hombre o mujer, pero no el que le corresponde hasta cuando la muerte los separe. Y si me perdona la insistencia déjeme recalcar que la palabra correcta es cónyuge y no cónyugue. En este caso, la 'g' se debe pronunciar con sonido fuerte.

Cónyuge viene del latín cum juge que quiere decir "con el mismo yugo", o sea que el marido y la mujer están sujetos por el mismo yugo, por la misma tranca como los dos bueyes en una yunta… sin afán de ofender, por supuesto.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Carlos Huerta: ¿Cómo debe decirse "Las empresas renovan su personal" o "Las empresas renuevan su personal"?

LE RESPONDO: Lo correcto es "Las empresas renuevan su personal" El verbo renovar es irregular, es decir que cambia su primera parte en algunas de sus formas conjugacionales. Renovar se conjuga como el verbo volar.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Frase materialista: "La salud va y viene. Lo importante es el dinero".