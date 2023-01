Las palabras tienen la palabra

Cuando va uno a una fiesta, especialmente cuando traía uno el propósito de divertirse en grande, nunca falta que en medio de la alegría surja el cuate que no se midió, se tomó como diez cervezas, luego cinco bebidas con vodka y remató con dos coñacs, así que pronto empieza a desbarrar por los efectos del alcohol.

Acerca del origen de la palabra “borracho” hay varias versiones. Una de ellas, que me encanta, es la que dice que “borracho” viene de burrus que en latín significa rojo porque el borrachín trae el rostro enrojecido por la bebida.

Cuando un automovilista conduce alcoholizado y tiene un accidente, nunca se dice que “venía en estado de borrachez”, sino que manejaba “en estado de ebriedad”. La palabra ebrio viene del latín ebrius que significa ¿qué cree usted? Pues ebrio, por supuesto, o sea que venía “hasta atrás”, como placa de tráiler.

Otro sinónimo del que toma más de la cuenta, o sea que “andaba hasta las manitas”, es el adjetivo beodo que se parece un poco al nombre que se le da en México, nombre que no puedo poner aquí, porque entonces el asunto huele mal.

Al cuate que “se pone hasta las trancas” también es propio llamarle temulento porque anda con paso vacilante y sus “piernitas parecen de chicle”, o como decía Pedro Infante cantando: “Ábreme la puerta que me ando cayendo, de ventanas y paredes me he venido deteniendo…”

El borracho consuetudinario es el que “se echa sus copiosas” un día sí y el otro también, o sea que es como aquel que le decían “el robalito” porque siempre “andaba a media agua”.

Cuando el interfecto es de clase, se dice que es dipsómano, o sea que sufre de dipsomanía que es “la manía de la sed” porque siempre quiere estar tomando, aunque para calmar su sed no quiere agua, quiere alcohol.

Por eso le digo que el rico es dipsómano, el pobre es un vulgar borrachín.

¿Qué otros tipos de bebedores conoce usted? Por lo pronto, yo le recomiendo que, cuando vaya a una fiesta, cuídese… porque como dicen por ahí: nunca falta un borracho imprudente.

